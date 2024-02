CGT en Antioquia arremete contra Petro por declaraciones sobre financiación de vías

Siguen los coletazos a lo manifestado hace pocos días por parte del presidente Gustavo Petro frente a la distinción que para él hay en el país con respecto a los proyectos viales y de infraestructura.

Ahora quien se sumó a las críticas fue la Confederación General del Trabajo (CGT) en Antioquia quien a través de un comunicado cuestionó las palabras de Petro frente a un presunto interés de los grandes capitales de la región para que las vías lleguen hasta sus territorios y los valoricen.

"Aunque no me han entregado el mapa, puedo prever que las líneas más gruesas se hacen entre la población de El Poblado en Medellín y Ríonegro donde quedan sus fincas. No es el aeropuerto, esa es la excusa, es donde tienen sus fincas y usted mete billones ahí y esos billones se vuelven valorización", había dicho el mandatario.

Frente a esto, desde la organización sindical afirmaron que no vale la pena entrar en esas discusiones teniendo en cuenta que muchas vías también son producto de esos grande capitales que les han aportado al país y a los trabajadores de la región.

También invitaron al mandatario para que cambie el discurso que catalogaron como “incendiario de odio” para que vea esta región como aliada y su potencial para el desarrollo del país.

El comunicado de la CGT fue respaldado a su vez por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El mensaje de la CGT @CGTANTIOQUIA2 en defensa de los intereses superiores de los antioqueños. @FicoGutierrez https://t.co/Mueoao0NFy — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 17, 2024