Cientos de antioqueños se reunieron en Medellín para pedir por la salud de Miguel Uribe Turbay

Las instalaciones de la Gobernación de Antioquia fue el escenario para que los antioqueños se reunieran y pidieran por la salud del senador Miguel Uribe Turbay. A la cita asistieron más de 1.000 personas que clamaron por la mejoría del precandidato presidencial.

A esta hora comienza el acto en donde los antioqueños piden por la salud del senador Miguel Uribe Turbay. En el lugar hacen presencia el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez. #VocesySonidos pic.twitter.com/HFpK50kHvZ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 17, 2025

El acto contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien pidió que los colombianos siguieran unidos en oración para que Uribe se recupere y salga del estado crítico en el que se encuentra desde que atentaron contra su vida.

"Nosotros hoy elevamos una oración, esperamos sea lo suficientemente elocuente, sea escuchada por el Dios del cielo para que ejerza, obre un milagro en la salud de Miguel Uribe y pueda retornar salvo con los suyos", expresó Rendón.

Durante la jornada se cantó con emotividad el himno de Colombia, se prendieron velas por Uribe y, además, se hicieron peticiones especiales para darle fortaleza a la familia del senador, así como oraciones en un momento solemne que se vivió en el centro de la capital de Antioquia.

Otra de las personalidades que asistió al evento fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien lamentó lo que está pasando el precandidato presidencial, a la vez que pidió mantener la fe puesta en que Uribe se podrá recuperar luego del atentado sufrido hace unos días en Bogotá.

"Es una pesadilla lo que se está viviendo. Le pedimos a Dios. Le seguimos orando para que se haga el milagro. Y es una tristeza lo que hemos llegado. Eso no le puede pasar a nadie. No puede ser que por pensar diferente se silencie la voz. No puede ser que se castigue el coraje", manifestó el mandatario.

Por último, y en uno de los momentos más emotivos de la jornada, los cientos de antioqueños que asistieron con camisetas blancas al evento levantaron su voz en medio del itinerario para gritar, “Fuerza Miguel”.