Colegio de Urabá está sin clases por falta de pagos a profesores: hay más en riesgo

Los colegios en Antioquia se están quedando sin profesores debido a que, según denuncias desde la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), las diferentes entidades territoriales de la Gobernación de Antioquia no les han pagado los salarios a los maestros que iniciaron contrato en enero, ni los han afiliado al sistema de salud.

“El no pago del salario de los docentes recién vinculados y posesionados en el mes de enero del 2024, rechazamos categóricamente este incumplimiento puesto que al no haber sido registrados en nómina, aún no han sido afiliados al régimen de salud, han tenido que acudir a un médico y se han dado cuenta que aún no están afiliados la IPS", contó Lida Yasmin Morales Cuervo, presidente ADIDA, quien denunció esta situación.

Además, señaló que también hay profesores a los que les deben desde el año anterior, pues ya ajustan más de un año sin que se haga efectiva la nivelación salarial.

Estas circunstancias han llevado a que en varios colegios del departamento se empiece a notar la falta de docentes, sobre todo preocupante la situación en el Urabá antioqueño donde varios colegios se han movilizado, inclusive en uno de ellos, la Institución Educativa Zungo Embarcadero, en Carepa, no hay clases y los estudiantes reclaman sus derechos.

“Estamos aquí presentes para que se nos dé el derecho a la educación, pedimos a la Gobernación de Antioquia que no se escuche y que nos dé una pronta respuesta para cada uno de estos estudiantes que piden a los profesores para recibir clases. Es un derecho que se nos está negando como estudiantes protestamos para que se nos dé", dijo en un video compartido en redes sociales la personera de la institución.

Finalmente, la presidenta de la asociación sindical, señaló que esto es algo que pasa en varios municipios del departamento en donde muchos niños corren el riesgo de no recibir clases por falta de docentes.