Combates entre Ejército y Clan del Golfo dejan un delincuente abatido en Nechí, Antioquia

La Fuerza Pública dio un certero golpe al Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño luego de abatir a un delincuente, capturar a otro y, además, incautar abundante material de guerra tras un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y miembros de este grupo armado en zona rural de Nechí.

Los combates se reportaron en la vereda La Trinidad, donde unidades del Batallón de Selva #57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, adelantaban operaciones ofensivas en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante el enfrentamiento murió un integrante de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, mientras que otra persona perteneciente a esta organización fue capturado.

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El teniente coronel Diego Casadiegos, comandante del Batallón de Selva #57, general Julio Guillermo Jaramillo Berrío, entregó un balance sobre el abundante material de guerra que le fue incautado al Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

"Como resultado de esta acción, murió en desarrollo de operaciones militares un presunto integrante de esta estructura criminal, conocido con alias 'Esteban', quien sería el cabecilla de escuadra. Durante la operación, las tropas incautaron tres armas largas, dos granadas de manos, proveedores, munición de diferentes calibres", manifestó el uniformado.

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En el procedimiento también fueron encontrados cuatro chalecos multipropósito, cinco equipos de campaña, tres reguladores de energía, una antena tipo selva, dos mástiles portátiles y cinco baterías selladas, elementos presuntamente serían utilizados para desarrollar acciones criminales contra la población civil y la Fuerza Pública.

La institución señaló que, con este resultado, se afecta la comisión de seguridad de alias 'Hugo', señalado como cabecilla pseudopolítico de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, y se debilita la capacidad logística y armada de esta estructura ilegal.