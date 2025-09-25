Comerciante se enfrentó a ladrones que llegaron a robarlo fuera de su casa en Apartadó: video

En Apartadó, Antioquia, un hecho de inseguridad quedó registrado en video y ha causado conmoción en redes sociales.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran el momento en que un comerciante es sorprendido por dos hombres que llegaron en motocicleta para despojarlo de sus pertenencias frente a su vivienda.

El registro evidencia cómo los delincuentes se aproximan a la víctima y, en cuestión de segundos, logran arrebatarle un bolso y una cadena de valor. Sin embargo, lo que parecía ser otro caso de hurto en la región tomó un giro inesperado cuando el comerciante, lejos de rendirse, decidió reaccionar.

De acuerdo con las versiones preliminares, el hombre sacó un arma de fuego y disparó contra los asaltantes, quienes emprendieron la huida de inmediato.



Este es el video



🇨🇴 | Delincuentes en motocicleta intentaron asaltar a un comerciante en Apartadó, pero este respondió a tir0s. Al huir, supuestamente uno de los ladrones herido dejó caer el botín. pic.twitter.com/0tKmUjUvQ4 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 24, 2025

Trascendió que uno de los disparos habría impactado a uno de los presuntos ladrones, lo que provocó que parte de los objetos robados fueran abandonados en el lugar y posteriormente recuperados por el afectado.

Este caso ha reavivado el debate sobre la creciente ola de inseguridad que afecta no solo a Apartadó, sino a otras zonas del Urabá antioqueño. Comerciantes y habitantes denuncian un aumento de hurtos y casos de fleteo en las últimas semanas, mientras que la Policía de Antioquia reiteró su compromiso de reforzar los operativos para frenar este tipo de delitos.

La reacción del comerciante también ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía. Algunos lo ven como un acto de legítima defensa ante la falta de garantías de seguridad, mientras que otros advierten los riesgos de enfrentar a la delincuencia por cuenta propia. Entre tanto, las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que, ante situaciones similares, prioricen su integridad y reporten de inmediato a las líneas de emergencia.