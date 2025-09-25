En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Temblor en Colombia
Jorge Bava
Título Juliana Guerrero
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Comerciante se enfrentó a ladrones que llegaron a robarlo fuera de su casa en Apartadó: video

Comerciante se enfrentó a ladrones que llegaron a robarlo fuera de su casa en Apartadó: video

Un comerciante sorprendió a dos ladrones que lo asaltaron frente a su casa y terminó enfrentándolos a tiros. Las autoridades buscan a los responsables.

Comerciante se enfrentó a ladrones que llegaron a robarlo fuera de su casa en Apartadó
Cámaras de seguridad lo captaron todo.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

En Apartadó, Antioquia, un hecho de inseguridad quedó registrado en video y ha causado conmoción en redes sociales.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran el momento en que un comerciante es sorprendido por dos hombres que llegaron en motocicleta para despojarlo de sus pertenencias frente a su vivienda.

El registro evidencia cómo los delincuentes se aproximan a la víctima y, en cuestión de segundos, logran arrebatarle un bolso y una cadena de valor. Sin embargo, lo que parecía ser otro caso de hurto en la región tomó un giro inesperado cuando el comerciante, lejos de rendirse, decidió reaccionar.

De acuerdo con las versiones preliminares, el hombre sacó un arma de fuego y disparó contra los asaltantes, quienes emprendieron la huida de inmediato.

Este es el video

Trascendió que uno de los disparos habría impactado a uno de los presuntos ladrones, lo que provocó que parte de los objetos robados fueran abandonados en el lugar y posteriormente recuperados por el afectado.

Este caso ha reavivado el debate sobre la creciente ola de inseguridad que afecta no solo a Apartadó, sino a otras zonas del Urabá antioqueño. Comerciantes y habitantes denuncian un aumento de hurtos y casos de fleteo en las últimas semanas, mientras que la Policía de Antioquia reiteró su compromiso de reforzar los operativos para frenar este tipo de delitos.

La reacción del comerciante también ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía. Algunos lo ven como un acto de legítima defensa ante la falta de garantías de seguridad, mientras que otros advierten los riesgos de enfrentar a la delincuencia por cuenta propia. Entre tanto, las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que, ante situaciones similares, prioricen su integridad y reporten de inmediato a las líneas de emergencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Apartadó

Robos

Video

Viral

Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad