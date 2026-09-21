"¿Cómo no están en la cárcel?": alcalde de Medellín pide indagar venta de gerencia de Afinia

Misael Cadavid, el testigo estrella en el caso de corrupción contra Miguel Quintero y tres personas más no sólo reveló detalles del presunto direccionamiento de seis contratos que suscribieron el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bomberos Itagüí durante la Alcaldía de Daniel Quintero, también otros hechos de corrupción.

Aunque el dato de la supuesta venta de la gerencia de Afinia por 5 millones de dólares para que el cargo fuera ocupado por Javier Lastra no es nuevo, ahora toma relevancia por las declaraciones de Cadavid, quien además narró a la Fiscalía que a él le ofrecieron ser directivo del Hospital General de Medellín, el centro asistencial público más importante de la ciudad, a cambio de pagar 1.000 millones de pesos.

Fue en mayo de 2024 cuando el alcalde Federico Gutiérrez reveló la denuncia, que le llegó por el testimonio de un testigo que puso en conocimiento del ente acusador lo sucedido y la relación con Emilio Tapias.

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"Da nombres, lugares, montos, y ahí es donde me dice que para el cambio de gerencia que se dio, se habría pactado de manera ilegal, básicamente, entre el exalcalde Daniel Quintero y un excongresista muy cuestionado. Lógicamente, esto ya le corresponde investigarlo a la Fiscalía, es muy grave", indicó en su momento.

Ante este testimonio del exjefe de Bomberos Itagüí y exgerente del Hospital La María, que revive hoy la polémica, el mandatario calificó como la peor decisión tomada para Empresas Públicas de Medellín el inicio de operación en la costa Caribe con Afinia y la presunta designación del señalado gerente tras el pago de Los Ortega.

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“Tenía una intención, robarse la empresa. Hoy, EPM (ósea toda Medellín) pierde $1,5 billones de pesos al año en Afinia. Está desangrando la empresa. Todo por culpa de esos corruptos. No entiendo cómo es que ante tantas pruebas no están en la cárcel”, expuso Gutierrez en cuenta de X.

Se espera que la diligencia de este lunes avance con la exposición del representante de víctimas, Majer Abuchijab, quien argumentará por qué se debe enviar también a la cárcel al contratista Sebastián Ortega.