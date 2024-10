Comunidad de Bello protesta por la legalización de tierras en autopista Medellín - Bogotá

Alrededor de 400 habitantes de la vereda Granizal del municipio de Bello se movilizaron para protestar en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Bello, en el sector conocido como Manantiales. Allí, con pancartas y arengas, detuvieron el tráfico de manera irregular en horas de la mañana y la tarde, en donde alegaron que al parecer, luego de cerca de 30 años de habitar dichos predios ubicados en esta vereda, estos no han sido regularizados, carecen del servicio de acueducto y no poseen vías de acceso apropiadas.

Los protestantes exigieron soluciones concretas a la Alcaldía de Bello y le solicitaron a otras entidades públicas, como la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, que destinen negociadores para entablar un diálogo sobre la situación, pues según estos, no hay garantías que permitan habitar dignamente en estos territorios, debido a que según lo denunciado no se cuenta con un acueducto.

"Nosotros queremos que se nos legalicen las tierras de la vereda Granizal. Queremos regularización para la comunidad. Estamos hace 29 años en la vereda Granizal. El agua de nosotros es de nacimiento, no tenemos agua potable, no hay educación, no hay salud. Nosotros no contamos con una vía que diga que nosotros llegamos al municipio de Bello en cinco minutos, no. Así 20, 40, una hora de camino para llevar un enfermo”, mencionó Liliana Cuadros, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Manantiales de Paz y habitante de la vereda.

Según lo que indican la vocería de la protesta, los dueños de los predios ocupados tienen la intención de ceder la tierra a las personas de la vereda, pero solicitan la presencia del Estado para la regularización del proceso.

"¿Qué dicen los dueños en este momento?, en este momento los dueños dicen: nosotros tenemos la tierra, pero que el ente encargado regularice y organice el tema de legalización. Pero en esta vereda no hay voluntad política de la Alcaldía, ni del Gobierno Nacional. Entonces, eso es lo que queremos lograr. Que ellos nos conozcan, que el gobierno nos conozca. Venga a nuestro hacentamiento, que es la vereda Granizal, una población de 34.000 habitantes", agregó la vocera.

Sobre la duración de las manifestaciones se respondió que durarán hasta el momento en el que arriben los delegados de las entidades mencionadas para entablar el diálogo con los pobladores sobre su situación.

Por último, la Alcaldía de Bello mencionó, por medio de un comunicado, que están "adelantando las acciones que, mediante Acción Popular , le fueron ordenadas por el Honorable Consejo de Estado, mediante el cual se le ordenaba la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública, la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, la prevención de desastres previsibles técnicamente, así, como el derecho colectivo fundamental al acceso al agua potable de los habitantes de la vereda Granizal del Municipio de Bello".