Con apoyo de Salvamento minero iniciaron rescate de 23 mineros atrapados en Segovia

La brigada de la empresa minera Aris Mining confirmó que ya inició las actividades de rescate de 23 mineros que están atrapados en una mina de oro en Segovia, Antioquia. El Departamento de Gestión del Riesgo- Dagran, con Salvamento Minero, la multinacional Canadiense y la Alcaldía de Segovia, activaron un Puesto de Mando Unificado.

Allí, se monitorea con la brigada de emergencia de la empresa La Reliquia donde ocurrió la emergencia, que explota el título minero de la compañía Aris Mining, el rescate de los mineros que cumplen más de 13 horas atrapados en el socavón luego de un derrumbe de unos 80 metros que taponó la salida de la mina.

De acuerdo con lo informado por La Reliquia, las personas atrapadas se encuentran "todas en buen estado de salud", según lograron establecer tras conseguir "mantener comunicación telefónica con ellas y confirmar que los sistemas de ventilación funcionan normalmente". Aseguran, además, que "se ha garantizado el suministro de alimentos, hidratación y aire comprimido mientras avanzan las labores de rescate".

Al mismo tiempo, la compañía señala que "este grupo de mineros reciben asistencia médica telefónica y se les ha suministrado unas mantas térmicas" mientras se logra su extracción del socavón, mientras que, de manera paralela, familiares de los mineros siguen atentos al rescate en la vereda El Manzanillo.



Detallaron, igualmente, que en las labores de rescate "se registra un avance de más de la mitad de la remoción del material con las debidas medidas de sostenimiento y seguridad". Concluyeron asegurando que "a seguridad y la vida de las personas es (su) máxima prioridad", mientras el Dagran está presto y atento a lo que requiera y cualquier decisión se tomará con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Segovia.