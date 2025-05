Concejal de Caucasia, Antioquia, denuncia amenazas: asegura que hay razones políticas

Un grave riesgo para su seguridad, asegura la concejal del municipio de Caucasia Surany Arboleda, se convirtió la oposición y el control político que dice ha venido ejerciendo en los últimos meses en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño, tras recientes denuncias que ha recibido.

Arboleda comentó, durante una sesión plenaria de la corporación, que desconocidos pintaron la fachada de su vivienda en horas de la noche con mensajes alusivos a grupos criminales que tienen presencia en el territorio.

Destacó que para ella no se tratan de hechos aislados, pues es la segunda vez que ocurren amenazas , luego de votar negativo proyectos de acuerdo. En la más reciente oportunidad se opuso a la suscripción de un empréstito por más de 28.000 millones para la construcción de un megacolegio.

Sin embargo, hace cerca de un año, recibió un mensaje amenazante para que abandonara el municipio con balas de fusil, tras votar negativo el proyecto de acuerdo que establecía el Plan de Desarrollo.

"Todo esto ocurre cada vez que yo expongo una situación de la cual estoy en contra o voto en contra de un proyecto de la Administración Municipal o cuando estoy en contra de algo que sucede en el municipio. Esto no son hechos aislados", advirtió.

La concejal sostuvo que no abandonará el municipio ante estas intimidaciones y manifestó que ya puso en conocimiento de la Fiscalía y la Policía la situación.

"Aquí en Caucasia está muy difícil hacer política, y sea quien sea, hoy les digo, no me voy a ir de esta silla y no me voy a callar, de aquí no me paro. Y si les estoy incomodando mucho, lo siento, no me voy a ir", agregó.

La corporada espera que con esta denuncia pública autoridades como la Unidad Nacional de Protección tomen medidas para garantizar su seguridad y el derecho al control político.