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Condiciones de funcionamiento en Hidroituango son normales: EPM tras sanción de la ANLA

La compañía encargada de la operación y mantenimiento de la central señaló que ha mostrado a la autoridad ambiental su disposición para ejecutar la remoción de la capa vegetal en el embalse.

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