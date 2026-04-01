Condiciones de funcionamiento en Hidroituango son normales: EPM tras sanción de la ANLA

A la reciente reacción del alcalde y presidente de la Junta de EPM, Federico Gutiérrez, en medio de los anuncios de dependencias del Gobierno nacional de un proceso sancionatorio contra Hidroituango, se sumó en las últimas horas el gerente de la compañía, John Maya Salazar.

Primero, por medio de un comunicado, Empresas Públicas de Medellín aclaró que los apoderados de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango fueron notificados para conocer el acto administrativo correspondiente y que, una vez tenga acceso a este documento, dará respuesta oportuna a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para ejercer las acciones a que haya lugar dentro del debido proceso.

En ese contexto, la compañía paisa señaló que manifestó a la autoridad ambiental su disposición para ejecutar la remoción de la capa vegetal entre las cotas 409 y 420 metros, y reiteró la necesidad de ajustar las condiciones operativas para fortalecer la regulación de crecientes.

Esto porque, argumental EPM, el embalse de Hidroituango opera actualmente en torno a la cota 409 metros sobre el nivel del mar, nivel declarado a XM para la coordinación del sistema eléctrico y el cumplimiento ambiental, y que no corresponde al límite estructural. Indicó que la cota máxima de operación normal es 420 m s. n. m. y que las restricciones actuales obedecen a obligaciones ambientales. Esto dijo el gerente.



"El embalse de este proyecto ha servido de amortiguamiento para que todas esas crecientes, todo ese caudal más alto que trae el río Cauca no se traslade a los municipios aguas abajo. Esto ha hecho que en este momento y en los últimos meses los municipios de Caucasia, Tarazá, Puerto Valdivia no hayan tenido ninguna inundación", explicó el directivo.

Maya defendió que el sistema cuenta con un Centro de Monitoreo Técnico que opera de manera permanente y permite anticipar eventos con hasta 40 horas antes, desde La Virginia Risaralda hasta que llega a la presa, además de mantener comunicación con organismos de gestión del riesgo y comunidades.

"Hoy las condiciones de funcionamiento de la presa, del embalse, de la central son normales, no hay ninguna alteración y eso nos garantiza que las comunidades no vayan a tener inundaciones", defendió Maya.

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La empresa también afirmó que la central hidroeléctrica Ituango opera en cumplimiento de la licencia ambiental, la cual establece que en época de estiaje los caudales descargados deben ser como mínimo iguales a los registrados en la estación de Olaya. Los caudales y niveles del embalse se reportan en tiempo real al centro de monitoreo de la ANLA.

Según EPM, durante la temporada de lluvias de 2025 y lo corrido de 2026, la operación del embalse ha contribuido a mitigar efectos aguas abajo. Como ejemplo, mencionó la creciente del 11 de abril de 2025, cuando el río Cauca alcanzó cerca de 5.000 m³/s en Bolombolo y se descargaron 3.000 m³/s, lo que permitió evitar inundaciones.

Durante ese evento, la infraestructura operó con normalidad y se coordinó con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, autoridades locales y comunidades.