Continúa el cruce de mensajes entre Petro, Uribe y Rendón, ¿habrá una reunión pronto?

El intercambio comenzó el 31 de agosto, cuando Álvaro Uribe Vélez utilizó su cuenta de X para invitar al presidente Gustavo Petro, a través de un video, a visitar el Túnel del Toyo en el occidente de Antioquia junto al gobernador Andrés Julián Rendón.

Cabe recordar que hace menos de un mes hubo otro desencuentro entre estos tres personajes por temas de orden público en el país, y que, además, la tensión ha sido evidente en los últimos meses entre el Gobierno nacional, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, debido a discrepancias en torno al progreso de obras como, por ejemplo, los accesos al Túnel del Toyo.

Tras la invitación del exsenador Uribe, el presidente de la República citó una publicación de Blu Radio y expresó: "Hombre, si las obras de Antioquia están prácticamente todas terminadas. Pero la educación sigue descendiendo y el hambre aumenta". Aunque este tuit del presidente Petro fue interpretado como un claro rechazo a la invitación del expresidente, Uribe igualmente visitó el 1 de septiembre las obras que aún no están concluidas.

Luego de un recorrido por el proyecto, Álvaro Uribe realizó algunas declaraciones sobre la obra, su avance del 94 % y otros temas. Sin embargo, llamó la atención que, al referirse al tuit del presidente Petro, indicó estar de acuerdo en lo relacionado con la educación y el hambre.

"El presidente Petro habló del tema de educación y hambre, y nosotros estamos de acuerdo con él. Aquí hay un problema muy grande de educación y un problema muy grande de hambre. Tenemos dos enfoques distintos", manifestó Uribe.

Luego de que el presidente Petro afirmara en X que las obras en Antioquia estaban casi terminadas, mientras la educación seguía descendiendo y el hambre aumentando, el expresidente Uribe indicó que respecto a los últimos items está de acuerdo con el mandatario.

Y aquí entra en acción el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ya había comentado las afirmaciones del primer mandatario en su cuenta de X, manifestando que en su administración se destinó la totalidad del impuesto vehicular para combatir el hambre. Según Rendón, este año la cifra asciende a $320 mil millones, y en los años siguientes superará los $400 mil millones.

El gobernador también afirmó que están extendiendo la jornada escolar de niños y jóvenes para que aprendan inglés, robótica, IA, y practiquen deportes, todo en un horario complementario al regular. Además, el mandatario aseguró que la inversión departamental proyectada en educación superior es de $800 mil millones para el cuatrienio.

Estos comentarios recibieron el apoyo de Uribe, quien, aunque está de acuerdo con Petro en ciertos aspectos, también valora y reconoce el trabajo que Rendón realiza para reducir el hambre e incrementar la educación en el departamento. Por su parte, el presidente de la República no respondió a la publicación del gobernador de Antioquia.

Sin embargo, el intercambio de mensajes no terminó ahí, ya que el expresidente aprovechó los micrófonos en el Túnel del Toyo para reiterar que casi siempre hay diferencias con el presidente Petro, pero también para expresar su sorpresa por las pocas visitas y diálogos del mandatario con Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez.

"Él no está de acuerdo conmigo, y seguramente yo tengo muchos desacuerdos con él. Hemos conversado francamente, pero siempre respetuosamente. ¿Por qué no tiene un diálogo aquí con el gobernador? ¿Por qué no visita esta obra? ¿Por qué no visita con el doctor Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y con el gerente de Empresas Públicas, Hidroituango?", se preguntó el exsenador.

De momento, se estima que para finalizar las obras complementarias del Túnel del Toyo se requieren 650 mil millones de pesos, por lo que el gobernador de Antioquia le pidió al presidente Petro: "Si le queda plata, presidente Petro, sepa que aquí la aplicamos bien... El bienestar de mis paisanos, superando el hambre y el lastre educativo, también será bueno para el país".

Finalmente, cabe destacar que en una reunión en la Casa de Nariño, Rendón habló sobre estos recursos y las obras con el presidente de la República, quien le manifestó al gobernador que "tenemos que negociar".