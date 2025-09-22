Contraloría reportó siete hallazgos en manejo de recursos públicos en Inder durante 2024

La auditoría financiera, de gestión y resultados de la vigencia 2024 al Inder de la Alcaldía de Medellín dejó en evidencia por parte de la Contraloría Distrital de Medellín presuntas irregularidades en varios aspectos del manejo de recursos públicos por parte de la entidad, los cuales quedaron consolidados en un informe definitivo que se dio a conocer este mes.



Estas son las hallazgos y presuntas irregularidades en Inder en 2024

Uno de los hallazgos tiene que ver con la falta de conciliación contable por 29.983 millones de pesos, es decir, que esta entidad del deporte no conciliaba sus saldos con otras entidades públicas, lo que generó dicho saldo en las operaciones recíprocas. "La magnitud del saldo pendiente de conciliación representa un riesgo significativo en términos de la presentación razonable de los estados financieros, ya que podría implicar que los saldos de cuentas por cobrar, por pagar y otro rubros del balance general no estén debidamente depurados ni reflejan la realidad económica de las operaciones", dice el informe de la entidad.

También, señala este ente de control, se evidenció que pese a que el director Eduardo Silva Meluk viajó a Bogotá en junio de 2024 para participar en el sorteo de grupos del Mundial Femenino Sub 20, los viáticos que le fueron asignados para este evento solo fueron legalizados el 30 de mayo de este año, es decir unos 11 meses después, cuando el plazo establecido es de cinco días. A este se suma otro hallazgo, señalado por la Contraloría, y es que la autorización para los mencionados viáticos fue otorgada por el subdirector administrativo y financiero, yendo en contravía de lo que establecido por el Acuerdo Distrital 28 de 2001 y el Decreto 0547 de 2023, que dictan que este proceso es competencia de la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín. "Representa una deficiencia en el control interno y un riesgo para la legalidad en el manejo de recursos públicos, por lo que se configura un hallazgo administrativo".

Inder // Foto: Alcaldía de Medellín

Otro de los puntos que encontró el ente de control tiene que ver con el director no presentó el informe ejecutivo requerido, tras su comisión de servicios en Lima, Perú, en septiembre de 2024, lo cual debió haber hecho dentro de los siguientes tres días a la finalización de esta invitación hecha por la Asociación Panamericana de Atletismo.

Siguiendo con el mismo funcionario, se detectó que el vehículo asignado para el mismo no tenía reglamento interno de uso ni acto administrativo de asignación formal, lo que puede afectar “la rendición de cuentas y genera incertidumbre sobre la gestión del vehículo”, se lee en el documento. Por otro lado, otro de los hallazgos tiene que ver con que la entidad pagó de manera tardía una cuenta de servicios públicos a EPM por más de 1.500 millones de pesos, generando intereses de mora por 5.383.000 pesos. “El pago de intereses por mora implica una destinación inadecuada del presupuesto, afectando la planificación financiera de la entidad. Por lo tanto, se configura un hallazgo con presunta incidencia fiscal”.



Así las cosas, los siete hallazgos consolidados fueron deficiencias en el proceso de conciliación de saldos de operaciones recíprocas, deficiencias en la administración del vehículo oficial asignado al director, pago de intereses por mora en servicios públicos, legalización extemporánea de viáticos para el desplazamiento del director del Inder a Bogotá, falta de competencia de aprobación de viáticos, incumplimiento de la resolución expedida en septiembre de 2024 frente a la presentación de información en la comisión de servicios Lima, Perú; y la no publicación de documentos sobre contratos en la plataforma SECOP II.