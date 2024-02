“Conversación de la que habla secretario de Cultura nunca existió y por eso se va”: Fico Gutiérrez

“¿Cómo sale con una bobada de esas?”, se lamentó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre las polémicas declaraciones del saliente secretario de Cultura de la ciudad, Manuel Córdoba, quien recientemente aseguró que no tenía conocimientos de su cargo y que lo pusieron ahí para solucionar, especialmente, "los chicharrones de contratación".

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde aseguró que esa conversación con Córdoba “nunca existió” y que nunca le pidió eso. Según añadió, todo el gabinete “está nombrado para que lo hagan bien y que tengan conocimiento de su sector”. En ese sentido, aceptó las críticas que esto ha desatado y que no atacará ni culpará a nadie.

“Eso no es cierto y por eso se va esta persona. Realmente lamento mucho esta situación; por eso se va inmediatamente y yo tomo la decisión, no me quedo ahí ni dando unas explicaciones ni justificando algo. Me parece que, cuando hablé con él, yo le ofrecí la Secretaría de Cultura, luego de habérselo ofrecido a cinco personas más del sector cultural que no pudieron estar por razones laborales en otros espacios, y le digo a él que asuma ese reto. Él es una persona magister en Políticas Públicas, conoce el sector popular en términos culturales, no es experto en todo y por eso le pone un equipo importante de gente que sí que sabe mucho más de otros temas importantes dentro de la Secretaría, como el tema de bibliotecas y otros, pero esta persona da unas declaraciones de una conversación que jamás existió. Ese fue el reclamo que le hice y por eso se va”, sentenció.

El mandatario local insistió en que fueron unas “declaraciones desafortunadas” frente a un sector cultura que “sí viene siendo ‘aporreado’ durante muchos años”. Por eso, afirmó que Manuel Córdoba, a pesar de ser una buena persona, “se sacó solo” del cargo.

Gutiérrez mencionó que, quien no esté a la altura de las tareas que se le asignaron desde la Alcaldía, se tiene que ir, pues no se trata, según indicó, “de estrenar cargo creyéndose muy charro”.

Ojala hable (…) Él sabe que esa conversación nunca se dio, él mismo lo tiene que decir, pero por eso se va también; me parece una falta de respeto absoluto aseveró.

