Tras polémicas declaraciones sobre su nombramiento, renunció el secretario de Cultura de Medellín

Toda una polémica han generado las declaraciones de Manuel Córdoba, quien se desempeñaba como secretario de Cultura de Medellín, pues durante un encuentro académico en la Universidad de Antioquia hizo unos algunos comentarios que terminaron por costarle su cargo.

Qué pasó con el secretario de Cultura de Medellín

En un fragmento de este evento que se hizo viral, Córdoba reconoció que no conocía cómo funcionaba una biblioteca, porque según él, lo pusieron ahí para que solucionara especialmente "los chicharrones de contratación", así no conociera nada de este sector.

"Fico me dijo, 'yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín que fueron 700.000 votos. Manuelito hacéte ahí y resolvéme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales'. Yo sí puedo pecar de pronto en descacharme qué es un registro, qué es una biblioteca, bueno todas esas cosas", admitió.

También, Córdoba reveló, contando infidencias de conversaciones con el alcalde Federico Gutiérrez, que sin importar sus gustos ni algunas decisiones iba a ser relevado de su cargo.

"Pues como me dice Fico a mí, 'pues güevon, ya ganamos las elecciones' y por eso también tengo la facultad y me fascina darme el lujo decir que soy paracaidista y que me fascina el vallenato porque yo sé que por eso no me van a bajar.", dijo Córdoba.

Al conocer estas declaraciones a através de su cuenta en X, el alcalde Federico Gutiérrez le pidió su renuncia de manera oficial y anunció que como secretario encargado estará Andrés Sarmiento. "Esto no es un juego, tenemos una responsabilidad inmensa y así lo asumimos", dijo el alcalde.

La respuesta de Córdoba llegó unos momentos después anunciando su renuncia y presentando sus excusas a la ciudadanía.

