EPM anuncia cortes de agua programados en Medellín, Sabaneta y Rionegro para esta semana

Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizará cortes de agua programados en varias zonas del Valle de Aburrá y en Rionegro debido al lavado de tanques de almacenamiento y el mantenimiento de redes secundarias.

Cortes de agua en Medellín: barrios afectados

En Medellín, los cortes afectarán varios sectores en dos jornadas distintas. La primera será entre las 9:00 de la noche del martes 4 de marzo y las 5:00 de la mañana del miércoles 5 de marzo en barrios como Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Batallón Girardot, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas y Oriente.

La segunda interrupción se dará entre las 10:00 de la noche del miércoles 5 de marzo y las 5:00 de la mañana del jueves 6 de marzo en sectores como Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado, Parque Norte, San Pedro, San Miguel, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1.

Barrios de Sabaneta sin agua esta semana

En Sabaneta, la interrupción del servicio será entre las 7:00 de la noche del jueves 6 de marzo y las 5:00 de la mañana del viernes 7 de marzo y afectará a los barrios Los Arias, Villas del Carmen, La Florida, Los Alcázares, La Barquereña, San Joaquín, Betania, Vegas de La Doctora, Lagos de la Doctora, Vegas de San José, Tres Esquinas, Prados de Sabaneta, Nuestra Señora de Los Dolores, Sabaneta Real, Calle Larga, Holanda, Entreamigos, Calle del Banco, Santa Ana, Aliadas del Sur, Paso Ancho, Restrepo Naranjo, Manuel Restrepo, Virgen del Carmen, Las Casitas, San Rafael, Promisión, Playas de María, El Carmelo II, Ancón Sur y María Auxiliadora. Además, se verá afectada la Loma del Barro en Envigado.

Publicidad

Sectores de Rionegro, Antioquia, con cortes de agua

En Rionegro, el miércoles 5 de marzo se llevará a cabo el cambio de cinco válvulas en una red secundaria, lo que ocasionará la suspensión del servicio entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del jueves 6 de marzo en los sectores La Laja, Centro, El Hospital, Belén y La Henriada.

Agradeciendo a los usuarios por la comprensión, EPM detalló que estas labores deben realizarse dos veces al año según la normativa vigente sobre calidad del agua para consumo humano, para garantizar un servicio óptimo y continuo.