Creciente súbita en Rionegro, Antioquia, afectó 9 viviendas y un local comercial

Una emergencia se registró por cuenta de las fuertes lluvias en la vereda El Capiro, en el municipio de Rionegro, oriente de Antioquia, donde una creciente súbita que afectó a nueve viviendas y un local comercial.

Ocho unidades del Cuerpo de Bomberos, con una máquina de respuesta rápida, atendieron la situación junto al equipo de Gestión del Riesgo, que ya adelanta el censo de damnificados y la valoración de daños.

Las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud de la emergencia, no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Desde la Alcaldía de Rionegro informaron que ya comenzaron las labores de apoyo a las familias afectadas, incluyendo asistencia humanitaria, limpieza, remoción de material y acompañamiento psicosocial.



Por la temporada de lluvias, el municipio también ha intensificado las jornadas de limpieza y mantenimiento en puntos críticos como el puente de Pamaidó y la ribera del río, con el fin de prevenir nuevos desbordamientos y mitigar el riesgo en la zona.

"Estamos haciendo presencia en los puntos que históricamente han sido vulnerables en época invernal. Con estas intervenciones buscamos reducir riesgos y cuidar la vida y los bienes de los rionegreros. La prevención es la clave para evitar emergencias", señaló sobre dichas jornadas el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas.