Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Creciente súbita en Rionegro, Antioquia, afectó 9 viviendas y un local comercial

Creciente súbita en Rionegro, Antioquia, afectó 9 viviendas y un local comercial

Las fuertes lluvias siguen haciendo estragos en Antioquia. La más reciente emergencia debió ser atendida por ocho unidades del Cuerpo de Bomberos.

