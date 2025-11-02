Presunto homicida de paseador de perros en Rionegro, Antioquia, fue acusado formalmente

El trágico asesinato de un paseador de perros en Rionegro, Antioquia, podría tener muy pronto al homicida en la cárcel luego de que quedara formalmente acusado el hombre que le propinó seis disparos a la víctima. Los hechos sucedieron porque el paseador de perros pisó el antejardín de su victimario.

El acusado es Jesús Darío Aguirre Bustamante, de 62 años de edad, quien es señalado como el presunto responsable del asesinato de Jaime Esteban Rendón Rincón, que también era funcionario de la Alcaldía de Rionegro, padre de dos hijos y conocido además por su trabajo social.

"La Fiscalía dijo que lo acusa a usted como autor del delito de homicidio agravado porque actuó por un motivo fútil, es decir, por algo insignificante, una discusión con unas mascotas, y porque usted aprovechó la indefensión de la víctima, él estaba desarmado, y, además, lo puso en inferioridad al provocarle un primer disparo con ese propósito, reducirlo", afirmó el fiscal del caso.

Recordemos que estos hechos se registraron el 29 de agosto de este año, en un acto de intolerancia ocurrido en el barrio El Porvenir. Según la investigación, uno de los perros que Rendón paseaba ingresó al antejardín de la vivienda de Aguirre Bustamante, lo que generó una fuerte discusión.



En medio del altercado, el hoy acusado habría sacado un arma de fuego y disparó en seis ocasiones contra Rendón, causándole la muerte en el lugar.

Con este avance judicial, la familia y la comunidad esperan que el proceso avance hacia una pronta justicia en uno de los casos que más impacto ha tenido en el Oriente antioqueño este año.