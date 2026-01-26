En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Crisis en Antioquia: en Briceño van 500 personas confinadas y en Yondó hubo ataque con drones

Crisis en Antioquia: en Briceño van 500 personas confinadas y en Yondó hubo ataque con drones

En Briceño se enfrentan las disidencias de Calarcá y el Clan del Golfo, mientras que en Yondó hubo ataques con drones entre el ELN y el Clan del Golfo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad