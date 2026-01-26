Crisis en Antioquia: en Briceño van 500 personas confinadas y en Yondó hubo ataque con drones

Crisis humanitaria en Briceño, Antioquia: más de 500 personas permanecen confinadas en zona rural por enfrentamientos entre las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo. Autoridades señalan que el uso de explosivos y el cruce de disparos han afectado gravemente la escuela rural por parte de los ilegales.

La disputa territorial entre el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo ha generado temor y zozobra entre los habitantes de la vereda El Roblal, del municipio de Briceño, que han tenido que presenciar durante más de 24 horas los fuertes enfrentamientos armados entre los grupos armados.

El reporte que entregan las autoridades es que, producto de los fuertes enfrentamientos, ya dos familias han salido de sus viviendas y se autoalbergaron donde sus seres queridos en el casco urbano, pero allí no paran las consecuencias humanitarias.

El alcalde de Briceño, Noé Espinosa, relató los difíciles momentos que han tenido que vivir las decenas de familias que están encerradas en sus casas, debido a que la Fuerza Pública no ha podido llegar hasta la zona y, por ello, la confrontación no ha cesado.



“Se encuentran encerrados en sus viviendas, algunos metidos hasta debajo de la cama, porque las ondas explosivas y las ráfagas de fusil son frecuentes. Nosotros podríamos estar hablando alrededor de 500 personas, sumando nuestros niños, jóvenes y adultos mayores”, dijo.

#Video Así avanzan los soldados del Batallón de Artillería de la #CuartaBrigada, avanzan hacia el sector donde hay confrontaciones entre el Clan del Golfo y Las Disidencias frente 36, en zona rural del municipio de #Briceño, donde hay varias familias confinadas. #MañanasBlu pic.twitter.com/Tm4Tx3Ii8b — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 26, 2026

El reporte que entregan las autoridades es que, producto de los fuertes enfrentamientos, ya dos familias han salido de sus viviendas y se autoalbergaron donde sus seres queridos en el casco urbano, pero allí no paran las consecuencias humanitarias.

El alcalde de Briceño, Noé Espinosa, relató los difíciles momentos que han tenido que vivir las decenas de familias que están encerradas en sus casas, debido a que la Fuerza Pública no ha podido llegar hasta la zona y, por ello, la confrontación no ha cesado.

Publicidad

“Desconocemos si hay pérdidas de vidas humanas entre los mismos contendientes. También nos informan de que la escuela presenta alguna afectación y no sabemos todavía en qué estado está”, aseveró.

El mandatario reconoció que el transporte veredal se encuentra suspendido debido a la crítica situación de orden público, que no solo afecta a El Roblal, sino a otras veredas como Travesías, Cucurucho, Palmichal, Gurimán o El Guaico, lugares en donde también el miedo se ha apoderado de las comunidades que temen por sus vidas.

Este hecho generó el rechazo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien criticó la posición del Gobierno Nacional frente al actuar de estos grupos armados.

El único camino: arreciar contra estos criminales que siembran terror y generan desplazamientos.



Que el Gobierno Petro les rinda cuentas a los campesinos, que tienen que salir atemorizados de su casa por confrontaciones entre FARC de Calarcá y Clan del Golfo: bandidos que… https://t.co/1bRjN4SwiT — Andrés Julián (@AndresJRendonC) January 26, 2026

Publicidad

Por otro lado, en combates con drones entre el ELN y el Clan del Golfo en la vereda Puerto Matilde, de Yondó, la caída de explosivos destruyó parcialmente dos casas. A pesar de esa situación, no hay civiles heridos. Y en Anorí atacaron la base militar.

#Video Así quedaron las dos casas que fueron alcanzadas por los explosivos que fueron lazandos con drones, en los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en la Vereda San Francisco de @AlcaldiaDeYondo. #MañanasBlu @AndresJRendonC pic.twitter.com/6PjEYq07iL — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 26, 2026

En próximas horas, el Ejército Nacional llegará a esas zonas de confrontación en Yondó y Briceño para recuperar el control territorial.