Declaran responsables fiscales a dos exalcaldes de San Pedro, Antioquia, por obra inconclusa

Un nuevo fallo de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República por un ‘elefante blanco’ en el departamento de Antioquia.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro de los Milagros, Norte de Antioquia, cuando desde 2019 se suscribieron diferentes contratos para la construcción del Centro Cultural Regional, un espacio para el fomento de diferentes expresiones artísticas que beneficiaría también a habitantes de otros municipios de la subregión como Belmira y Entrerríos.

Sin embargo, en un plazo de construcción de 22 meses y 31 días la obra alcanzó una ejecución apenas por encima del 48%, por lo que el ente de control concluyó que no cumplió con el objeto contractual.

“Del análisis de las pruebas aportadas al plenario se concluye que la obra inconclusa y los recursos invertidos y perdidos en ella, tienen como fundamento la indebida planeación, la falta de control, seguimiento y verificación de las actividades desarrolladas por los contratistas. De igual manera la demora en la toma de decisiones correctivas, que entre otras actuaciones propiciaron y favorecieron la pérdida de los recursos públicos”, se lee en la decisión de la Contraloría.



Por esta razón fueron declarados responsables fiscales, por montos superiores a los siete mil millones de pesos, los exalcaldes de San Pedro durante los periodos 2016-2019 y 2020-2023, Héctor Darío Piedrahíta y Gustavo León Zapata Barrientos, así como María Fernanda Avendaño, exdirectora de Obras Públicas del municipio en el periodo 2016-2019.

En cuanto a los contratista el fallo implica a Fabio Antonio Ríos como representante legal de la Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño; Ana Isabel Hoyos, subdirectora Jurídica de la misma entidad; miembros de la Unión Temporal INGE4 y miembros del consorcio Interobras de Norte.

La decisión también declaró a los implicados sin responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el manejo del anticipo y existencia de ítems pagados y no ejecutados o ítems que presentan mayores cantidades y fueron pagadas.

Publicidad

Ante la parte del fallo que sí los afecta, los sancionados puede interponer recursos de reposición ante la misma instancia y en subsidio de apelación ante la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República.