En Antioquia hay preocupación por la disminución de más del 50% de hogares sustitutos. La normativa es uno de los parámetros que impide la apertura de estos hogares para menores de edad.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un hogar sustituto es una familia voluntaria que acoge temporalmente a niños, niñas o adolescentes vulnerados en sus derechos, brindándoles cuidado, afecto y protección en un ambiente familiar seguro, mientras se restablecen sus derechos o se define su futuro, funcionando como una alternativa al cuidado institucional.

La empresa Cerfami, uno de los operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la consecución de hogares sustitutos para menores de edad que están esperando el restablecimiento de sus derechos, advierte una disminución de más del 50% en la apertura de nuevos hogares en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 100 niños en el departamento antioqueño están a la espera de un hogar sustituto, sin embargo, hubo una reducción significativa.



En 2023 se dio la apertura de 46 hogares sustitutos, en 2024 de 41 y en 2025 solo de 20. La estricta normativa dificulta la apertura de estos hogares, así lo explicó Luisa Fernanda Guzmán encargada de divulgación y conformación Cerfami.

“Por ejemplo, si una familia tiene bebés, un bebé, no podemos ubicar bebés porque tu propio bebé requiere una demanda importante, ¿cierto? Entonces, vamos a ubicar niños más grandecitos. Si, por ejemplo, hay adolescentes en tu hogar, podrían ubicarse. Adolescentes, pero del mismo sexo, por ejemplo, para evitar como tensiones o dificultades ya a nivel relacional con estos chicos”; relató.

Aquellos hogares que estén interesados en acoger de uno a tres menores de edad pueden ingresar a las redes sociales de la entidad para realizar un proceso que tiene como base un estudio psicológico, económico y de disponibilidad de tiempo. No todas las viviendas son aptas. Sin embargo, quienes tienen la vocación de brindar acompañamiento temporal a los menores pueden consultar.

En términos habitacionales deben ser hogares ubicados en sectores, mínimo estrato 1 o estrato 2, en zonas veredales pero que no estén en alto riesgo, o en general una casa que tenga condiciones de infraestructura seguras para poder recibir no solamente a nuestros chicos sino que pueda ser garante de sus derechos.

Las condiciones habitacionales son importantes. Cerfami advierte que para quienes desean iniciar un proceso de adopción el disponer de un hogar sustituto no es opcional, pues son procesos diferentes. Además, recuerdan que las personas que adquieran un papel de padre o madre sustituta tienen algunos beneficios e incentivos.