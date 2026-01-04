Diputado de Antioquia prepara acciones legales por remoción del rector de la UdeA

Recursos legales podrían llegar en los próximos días, tras el final de la vacancia judicial, contra la polémica decisión del Ministerio de Educación de apartar de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda.

Acciones de nulidad contra la resolución, pero incluso denuncias de corte disciplinario y hasta penal ya anunció el diputado de Antioquia, Luis Peláez, quien catalogó la determinación que aún está pendiente de notificar al implicado como una toma hostil.

Peláez insistió que la medida trata de una extralimitación de funciones por parte del ministro Daniel Rojas y una volación a la autonomía universitaria que con sus propios organismos como el Consejo Superior habían tomado la decisión de reelegir para un segundo periodo rectoral a Arboleda.

"Lo que ellos no ganaron en democracia, ahora lo quieren hacer a través de plumazos burocráticos. Eso no se puede permitir en una democracia. Dentro del mismo acto administrativo mencionaban que era un plan de vigilancia de un año, pero a la ejecución, tan solo de cuatro meses, llegan inmediatamente a remover el rector", manifestó Peláez.



La decisión de apartar de su cargo hasta por un año prorrogable a Arboleda se da en medio de ruidos sobre su ineficaz administración para hacer frente a la crisis financiera de la institución y a la renuencia en la entrega de información solicitada por parte de la inspectora in situ nombrada por el Ministerio.

En la misma línea del diputado Peláez se han pronunciado otras figuras como el propio gobernador y presidente del Consejo Superior Universitario, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó la intervención del gobierno de Gustavo Petro en la Alma Mater así como lo ha hecho en otras entidades departamentales como Comfenalco Antioquia y la EPS mixta Savia Salud.