Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Diputado de Antioquia prepara acciones legales por remoción del rector de la UdeA

Diputado de Antioquia prepara acciones legales por remoción del rector de la UdeA

Luis Peláez asegura que el Ministerio de Educación se está extralimitando y violando la autonomía universitaria.

