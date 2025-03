Denuncian censura de documentos clave en ISA antes de la Asamblea de Accionistas

Denuncian que no están mostrando la documentación exigida durante el proceso de inspección antes de que se realice la Asamblea de Accionistas en ISA el 26 de marzo. Desde Interconexión Eléctrica afirman que hay documentos censurados

No hay una semana en donde ISA no esté involucrada en una polémica y esta vez no es la excepción, ya que desde el 4 de marzo quedó abierto el proceso para que accionistas de la compañía puedan tener acceso a los libros del comerciante y así estar documentados para la Asamblea que se realizará el próximo 26 de marzo en Medellín. Sin embargo, uno de los accionistas denunció que Interconexión Eléctrica no le está permitiendo acceder a los documentos requeridos.

Según se ha podido conocer han existido diversas solicitudes de documentos que ISA no ha entregado por ser material censurado o reservado a pesar de ser un proceso con sus propios accionistas. Incluso, hay que información que se ha brindado pero que tiene apartados resaltados en negro, ya que contiene contenido sensible según ha explicado la compañía.

Precisamente por algunas irregularidades es que el accionista Julio César Yepes decidió enviarle una carta al presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, en donde le manifiesta que, “me argumentan que no puedo acceder a ellos porque los consideran secreto profesional, secreto industrial o porque si se revela la información que esos documentos contienen, pueden causar un detrimento a la sociedad”.

En la misiva enviada por Yepes también se leen sus quejas porque no le brindaron la información sobre el proceso de selección de candidatos a la presidencia adelantado por las firmas Korn Ferry y Kroll, o los soportes contables de los gastos en que incurrió ISA por la asistencia a la COP16 de los miembros de la Junta Directiva. Por esto es que el accionista le pide a Carrillo que, “imparta instrucciones a los empleados y asesores externos a los cuales les delegó la función de atender el derecho de inspección, para que me suministren los documentos que he solicitado”.

Aunque la carta está fechada con el 6 de marzo, en uno de los últimos apartado se lee que ya el 4 de marzo ya se había enviado otra comunicación a Jorge Andrés Carrillo, misma que no habría sido contestada y por ello una segunda misiva. Pero allí no quedó el asunto, puesto que el 5 de marzo y ante la inexistencia de respuesta de los pedidos de Yepes, el caso se elevó a la Supersociedades.

Entre algunas de las peticiones que le realizaron a la Superintendencia de Sociedades destaca que el accionista pidió designar un delegado que asista a las próximas sesiones para que vele porque, “los administradores de esta no sigan entorpeciendo el ejercicio de dicho derecho”. Además, se habla de que la Supersociedades inicie la correspondiente investigación por el presunto entorpecimiento de la inspección.

Finalmente, y aunque sí se ha entregado algunos de los documentos pedidos, lo que esperan los accionistas de ISA es que puedan realizar de manera transparente el proceso de verificación de información para sentarse frente a frente con Carrillo este 26 de marzo.