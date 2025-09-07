Denuncian el secuestro de un hombre por falsos polícías en Marinilla, Antioquia

Autoridades en el Oriente de Antioquia están en alerta tras la advertencia emitida por parte del gobernador Andrés Julián Rendón frente al rapto de un hombre en el municipio de Marinilla a manos de al menos tres personas que, al parecer, se estaban haciendo pasar por agentes de la Policía Nacional.

Según el mandatario, Sebastián López Jaramillo sería la víctima de este hecho en el que, a través de videos de cámaras de seguridad también publicados por Rendón en sus redes sociales, se logró evidenciar que fue abordado inicialmente por dos hombres que descendieron de un vehículo particular de color gris y estaban vestidos con jean y una chaqueta verde similar a la de agentes de la Sijín.

Antioqueños, me informan que en Marinilla, sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial -SIJIN- abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular.

Se ha verificado que el vehículo no pertenece a la… pic.twitter.com/4gRfsvdYYM — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 6, 2025

Posteriormente, un tercer hombre con gorra y chaqueta negra también descendió del vehículo y acompañó el supuesto procedimiento, llevando al detenido hasta el vehículo al que fue ingresado para luego abandonar la zona.

Rendón solicitó información de la ciudadanía para dar con el paradero del vehículo, el cual confirmó que, por sus placas, no pertenece a la Fuerza Pública, e identificar a los responsables de este hecho, que no se descarta esté relacionado con grupos criminales que delinquen en la zona, como el Clan del Golfo y “Los Mesa”.

Sin embargo, este no fue el único hecho de orden público registrado en las últimas horas en el municipio de Marinilla, pues dos hombres que se movilizaban en una moto sobre el kilómetro 1 de la autopista Medellín-Bogotá fueron asesinados por sujetos que les dispararon desde otra moto en plena vía.

Una de las víctimas del ataque murió en el lugar y la otra falleció por la gravedad de las heridas en el hospital local San Juan de Dios, a donde fue remitido de urgencias. No se descarta que el doble crimen responda a temas relacionados con microtráfico en la zona, pues según versiones iniciales, en el lugar donde ocurrió el ataque fue hallada una bolsa con estupefacientes.