Desde Antioquia piden a Petro no politizar la salud: "Se nos están muriendo los pacientes"

Preocupación en Antioquia: mientras hospitales están en cuidados intensivos por falta de recursos, le restringen la atención a pacientes en algunas entidades por falta de pagos de las EPS. La Gobernación pidió al presidente Gustavo Petro que no siga convirtiendo en una discusión política la salud, pues quienes están en riesgo son los pacientes

Preocupante es el panorama de la salud en Antioquia, donde al reciente cierre de servicios no urgentes para los docentes por deudas del Fomag, se sumó la alerta hecha por la Clínica del Prado o por la Clínica Bolivariana que tiene deudas que superan los 43.000 millones de pesos, desencadenando el cierre de sus relaciones comerciales con la Nueva EPS.

Según el Sistema de Información Hospitalaria SIHO- del Ministerio de Salud, estas deudas acumuladas para los hospitales públicos son de 1.58 billones de pesos, mientras que con las clínicas es de 2.3 billones, lo que hace que cada vez más los deja sin oxígeno para seguir operando. Justamente los pacientes siguen siendo los más perjudicados.

"Como seis meses después que no me daban la cita, tuve que poner una queja en la supersalud de una resonancia, de columna y un bloqueo (..) Ha habido dificultades para la entrega de los medicamentos. Voy a ir a mirar a ver si ya hay un pendiente desde hace dos meses (..) A mí me han pasado cositas así, pues que unas gotas, que no me las entregan unas gotas para los ojos, entonces me toca comprarlas", dijeron algunos de ellos.

Ante la situación, la secretaria de Salud del departamento, Marta Ramírez, indicó que las quejas de los pacientes han venido creciendo en más del 180 por ciento en estos últimos dos años, mientras se sigue ahogando a los centros asistenciales. Ante ello, pidió a la Procuraduría vigilar estas entidades e hizo una petición al presidente Gustavo Petro.

"Señor presidente, se nos están muriendo los pacientes en esta discusión del modelo sin soluciones prácticas y claras en torno al flujo de recursos, en torno a la cartera que es la que realmente hace viable la prestación del servicio de salud", indicó.

De momento, el gremio de los hospitales públicos manifestó su preocupación ante la cartera vencida, siendo las mayores deudoras justamente las EPS intervenidas por el Gobierno nacional, que incluso han incrementado su cartera desde que comenzó ese proceso. Luis Hernández Sánchez, director de AESA manifestó que hoy en día las deudas pre intervención no se están pagando.

"Nueva EPS Salu CoSalud, nos están pagando solamente la plata desde la fecha en que la intervinieron hacia acá. Las deudas viejas no nos las están pagando. La EPS antes de la intervención nos debía 167.000 millones y después de la intervención nos debe 83.000 millones., indicó Sánchez.

En el caso de la EPS Savia Salud, las deudas son por más de 394 mil millones de pesos y 124.255 millones corresponden a Coosalud, mientras que 250.000 es el monto pendiente por pago de la Nueva EPS, con aumentos del 47,81 % y el 49,6 % con respecto a antes de su intervención.

El ente departamental manifestó que una eventual crisis de la salud tendría grandes repercusiones en el departamento, teniendo en cuenta que hay 1.016.000 afiliados a la Nueva EPS, 1.688.000 de Savia Salud y 3 millones 27 mil afiliados de Sura, esta última que adeuda a la fecha $45.000 millones a los hospitales públicos.