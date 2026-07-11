Deudas de Nueva EPS con red hospitalaria de Antioquia superan los $300.000 millones; hay alertas

La Nueva EPS tiene bastantes deudas con la red pública hospitalaria de Antioquia. Aunque las deudas llegaban a los $250.000 millones al cierre de 2025, a la fecha las acreencias de esta EPS con los hospitales de primer, segundo y tercer nivel del departamento están en alrededor de $300.000 millones.

La alta deuda tiene afectados a 125 hospitales públicos en el departamento de Antioquia ya que por un lado los centros de salud han limitado sus tareas, y por el otro los pacientes de esta EPS tienen limitado el acceso a los servicios médicos.

Lus Hernán Sánchez, director de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia explicó la compleja situación, "es bastante compleja porque, inmediatamente, el tema de la Nueva EPS, al no pagar, los servicios se se van reduciendo, excepto, pues, de urgencias, que ese no se puede cerrar nunca".

Nueva EPS Foto: Nueva EPS

La alta deuda de la Nueva EPS con la red hospitalaria de Antioquia también está afectando la misma operación de estas instituciones ya que, al no contar con los recursos mínimos, además de prescindir de personal médico, también tiene que hacer recortes drásticos a la hora de adquirir insumos y dispositivos médicos.



"Entonces, sí afecta mucho la atención de los usuarios, y en este momento la Nueva EPS tiene una gran dificultad en los servicios para este departamento, porque al no pagar oportunamente sus deudas, los hospitales de mediana y alta complejidad también van restringiendo sus servicio", aseguró Sánchez.

Casos como el del Hospital Alma Máter, con varios meses de atraso en los pagos a sus trabajadores por las deudas de la Nueva EPS, o el de la Clínica Cardiovid que ha suspendido varios servicios médicos por la misma razón, son muestra.

El Hospital General de Medellín también suspendió temporalmente los servicios médicos a pacientes de la Nueva EPS, y recientemente la Clínica Somer en Rionegro, cuya administración tomó la decisión de cerrar los servicios de alta complejidad a los afiliados a esta entidad.