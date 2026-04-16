Diferentes sectores en Antioquia rechazan la llegada de Daniel Quintero a la Supersalud

La publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero en la página de la Presidencia de la República como parte del proceso para la designación del quinto superintendente de Salud en el Gobierno Petro, ha generado toda una lluvia de críticas en diferentes sectores de Medellín y Antioquia.

Los principales reproches a la inminente designación de Quintero están relacionados con los diversos escándalos de corrupción que salpican su paso por la Alcaldía de la capital antioqueña y que hoy tienen a 55 personas imputadas en diferentes casos. En algunos de ellos incluso ya hay reconocimiento implícito de responsabilidades tras solicitudes para acogerse a principios de oportunidad que avala la Fiscalía.

Uno de los primeros en expresar su rechazo fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien manifestó que se trata de una decisión “de no creer” en un momento crítico para el sistema de salud del país.

"Seguramente, la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia que ellos mismos destruyeron. Todo esto mientras la gente muere esperando medicinas y atención médica en clínicas y hospitales del país. Esto es vergonzoso", indicó el mandatario.



En la misma línea, el gobernador Andrés Julián Rendón se atrevió a pronosticar un panorama complejo para el departamento con el papel dirigencial del exalcalde de Medellín interviniendo más EPS y hasta centros asistenciales de carácter público.

“Llegará a acabar con lo que se haya sostenido a pesar de la arremetida del Gobierno nacional. Y, claro, a contrariar el dicho popular, porque esta vez sí habrá “quinto malo””, reclamó el mandatario departamental.

Desde el Concejo de Medellín también llegaron voces críticas por el eventual rol de Quintero. El corporado Andrés Tobón lo calificó una burla para el país y una retaliación política que profundiza la crisis del sistema de salud.

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"Lo único que explica eso es una retaliación de carácter político en contra del sistema que insiste en el chu ch chu petrista con la intención de profundizar aún más lo que viene pasando en el sistema de salud colombiano", manifestó Tobón.

El actual presidente de la corporación, Alejandro de Bedout, se refirió a Quintero como un peligro nacional y recordó que sus escándalos en Medellín también tocaron el tema de la salud como el de las adecuaciones de la clínica de la 80 durante la pandemia.

"Le entregaron la vigilancia de la salud al tipo que se robó el presupuesto de nuestra ciudad, el que se dedicó a perseguir a los que trabajan y a premiar a sus amigos. Esto es un peligro nacional", insistió de Bedout.

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Otras organizaciones de carácter nacional como la Federación Colombiana de Enfermedades Raras también se sumaron a la lista de críticas en las que incluyeron al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recién posesionado como el sexto interventor de Nueva EPS.

“Para los pacientes con enfermedades raras y sus familias, la salud no es un debate político: es acceso a tratamientos, continuidad en la atención y oportunidades de vida. No podemos permitir que la desconfianza termine de quebrar un sistema que ya viene fallando. Cada decisión, cada nombramiento y cada acción debe estar a la altura de la vida que está en juego”, declararon en un duro pronunciamiento.