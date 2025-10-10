En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos niños de 6 y 8 años resultaron heridos por explosivo instalado por disidencias Farc en Antioquia

Dos niños de 6 y 8 años resultaron heridos por explosivo instalado por disidencias Farc en Antioquia

Uno de los niños perdió uno de sus brazos. Este hecho fue rechazado por el Gobierno de Antioquia.

Explosivos.
Explosivos.
Suministrada por Segunda División del Ejército.
Por: Alfonso Cárcamo
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Dos niños de 6 y 8 años resultaron heridos por artefactos explosivos en el norte de Antioquia. Este hecho fue rechazado por el gobierno de Antioquia.

La confirmación la hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien detalló que los dos niños que resultaron con heridas de gravedad al activar un artefacto explosivo instalado por las disidencias Farc, fueron de inmediato trasladados por sus familiares y campesinos hasta el hospital Gustavo Gonzalez Ochoa de San Andrés de Cuerquia.

Se conoció que uno de los menores de edad perdió uno de sus brazos. Tanto el Dagran y la Fuerza Aérea están coordinando el traslado de los dos niños afectados a Medellín de ser necesario.

El gobernador Rendón aseguró que denunciará ante la comunidad internacional este aberrante hecho, el cual fue denominado por el mandatario como "una violación al derecho internacional humanitario"..

Andrés Julián Rendón criticó al Gobierno nacional nuevamente, advirtiendo que a estos hechos suele restarle importancia, debido a que, según sostiene, evidencian el fracaso de la paz total que han propuesto.

