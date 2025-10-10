Dos niños de 6 y 8 años resultaron heridos por explosivo instalado por disidencias Farc en Antioquia

Dos niños de 6 y 8 años resultaron heridos por artefactos explosivos en el norte de Antioquia. Este hecho fue rechazado por el gobierno de Antioquia.

La confirmación la hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien detalló que los dos niños que resultaron con heridas de gravedad al activar un artefacto explosivo instalado por las disidencias Farc, fueron de inmediato trasladados por sus familiares y campesinos hasta el hospital Gustavo Gonzalez Ochoa de San Andrés de Cuerquia.

#Atención el gobernador de #Antioquia @AndresJRendonC confirmó que dos niños de 6 y 8 años, resultaron heridos de gravedad por un artefacto explosivo que fue instalado por las Disidencias Farc en San Andrés de Cuerquia . Uno de los menores perdió un brazo. #VocesySonidos pic.twitter.com/PhIS46cNXB — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 10, 2025

Se conoció que uno de los menores de edad perdió uno de sus brazos. Tanto el Dagran y la Fuerza Aérea están coordinando el traslado de los dos niños afectados a Medellín de ser necesario.

El gobernador Rendón aseguró que denunciará ante la comunidad internacional este aberrante hecho, el cual fue denominado por el mandatario como "una violación al derecho internacional humanitario"..



Andrés Julián Rendón criticó al Gobierno nacional nuevamente, advirtiendo que a estos hechos suele restarle importancia, debido a que, según sostiene, evidencian el fracaso de la paz total que han propuesto.

