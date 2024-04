Asesinaron a un polizón acusado de robo en la vía vieja a San Jerónimo, Antioquia

Las autoridades en Antioquia investigan quiénes serían los autores de un asesinato registrado en la vereda Tafetanes, en la vía antigua entre San Jerónimo y Sopetrán, Occidente de Antioquia, donde fue hallado el cuerpo de un hombre sin identificar, el cual fue ultimado con arma cortopunzante, debido a heridas en la región pectoral.

El cuerpo, ubicado en esta zona del Occidente antioqueño a las 8:30 de la mañana de este 22 de abril, también tenía señales de atadura en las manos.

El coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante del departamento de Policía Antioquia, reveló que según testimonios de la comunidad y de otro hombre que resultó herido, el hecho de violencia e intolerancia se dio por un grupo de personas que los increparon por el supuesto intento de hurto.

"La información que se ha logrado establecer es que son dos personas polizontes, no sabemos si son nacionales o ciudadanos extranjeros, no están identificados. Se presenta un hecho donde aparentemente van a cometer un hurto, ellos indican que estaban recogiendo chatarra. Son retenidos por un grupo de personas, no hemos podido establecer de qué lugar, y uno de ellos recibe un golpe contundente, es amarrado", dijo el coronel Martínez.

Si bien las autoridades han manifestado que la cantidad de polizones que cometen delitos en su travesía es menor, el hecho de intolerancia se habría presentado precisamente en su recorrido, por lo que se espera establecer si fue un malentendido.



"Otro de los que estaba ahí logra escapar y la investigación se está avanzando, a partir de la información que da esta persona, que también resultó golpeada, que se le prestan los primeros auxilios y en este momento está aportando información de qué fue lo que sucedió", agregó.

Será Medicina Legal la que determine con qué tipo de arma o elemento. Luego de recibir los primeros auxilios, el herido está aportando información de qué fue lo que sucedió a las autoridades.

De momento, las autoridades desconocen las identidades y nacionalidades de los presuntos victimarios.