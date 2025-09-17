En vivo
Ejército desactivó cilindro explosivo instalado por el Clan del Golfo en el Norte de Antioquia

La vía San José de la Montaña - Toledo estuvo cerrada por varias horas mientras se llevaba acabo el procedimiento de detonar controladamente este y otros artefactos hallados en la zona.

Destrucción explosivo en el Norte de Antioquia.jpg
Destrucción explosivo en el Norte de Antioquia.
Foto: Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

La comunidad en la vereda El Granero del municipio de San Andrés de Cuerquia vivió varias horas de temor e incertidumbre luego de que en la vía que los comunica con el municipio de Toledo fuera hallado un cilindro con explosivos instalados por parte de miembros del Clan del Golfo.

Los afectados por por esta situación no solo fueron los habitantes de Toledo y San Andrés de Cuerquia, sino también las personas que viven en San José de la Montaña que deben usar el corredor vial para poder movilizarse por esta zona del Norte antioqueño.

Tras varias horas en las que se llevaron a cabo los respectivos protocolos para proteger la integridad de la población civil y los mismos soldados encargados de garantizar la seguridad, se logró la detonación controlada tanto del cilindro y como de explosivos hallados en la zona.

Como medida preventiva, el Ejército anunció que la vía permanecería cerrada mientras se adelantaban otros procedimientos de seguridad.

