Ejército destruyó cuatro artefactos explosivos instalados por disidencias en Briceño, Antioquia

El Ejército destruyó cuatro artefactos explosivos instalados por las disidencias de las Farc en el municipio de Briceño.

El gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que en los recientes días ha aumentado la operatividad en el Nordeste de Antioquia.

Junto a las confrontaciones armadas, la presencia de artefactos explosivos es uno de los principales factores que ha llevado a muchas poblaciones rurales en el Norte y Nordeste de Antioquia a confinamientos, por lo cual en su identificación y desactivación sigue trabajando la Fuerza Pública.

Este es el caso más reciente ocurrido en zona rural del municipio de Briceño donde soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.°4 de la Cuarta Brigada ubicó y destruyó cuatro artefactos explosivos que habrían sido instalados por integrantes de las disidencias del frente 36 de las Farc para atentar contra comunidades de la zona.

Ante estas y otras acciones que se han reforzado en los últimos días por parte de la fuerza pública a partir también de graves afectaciones como el atentado que cobró la vida de 12 policías en Amalfi, el gobernador Andrés Julián Rendón reconoció el aumento de la operatividad.

El mandatario destacó que se requieren de acciones sostenidas en el tiempo para lograr resultados, mientras la administración departamental se enfoca en la atención humanitaria de las poblaciones.

Publicidad

“Tenemos que celebrar es que la fuerza pública esté confrontando a estos criminales en sus bases campamentarias eh Dianoride, el Nordeste, el Bajo Cauca de Antioquia. Es muy importante que puedan neutralizar su accionar criminal porque es la mejor forma de proteger a las familias”, afirmó.

Hace pocos días desde Antioquia el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, resaltó que avanzan en la evaluación de estrategias de seguridad en el Nordeste del departamento y que, tras la implementación de nuevas medidas, en un mes estarán en Amalfi evaluando sus resultados.