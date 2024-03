"El Gobierno no está contra Antioquia": Petro a concejal de Medellín que defendió 'vaca' por vías 4G

Una nueva polémica ha generado la vaca para las vías 4G en Antioquia, pues en un extenso mensaje en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro respondió a una publicación de la concejal de Medellín por el Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, quien salió en defensa de la iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón.

Entre varios aspectos la corporada mencionó la falsedad que para ella tiene los 10 millones de pesos que en cuatro consignaciones habría aportado el Clan del Golfo a la iniciativa, una situación con la que se ha argumentado desde diversos sectores, se busca desacreditar este proceso.

A @petrogustavo le molesta que los antioqueños jamás nos rendimos. Juntos encontramos alternativas para terminar las vías que su gobierno no quiere que continuen y que no quiere concluir para beneficio del país.



Se escuda en una Fake News para seguir atacando a Antioquia, porque… pic.twitter.com/wMOopisD2L — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) March 28, 2024

Carrasquilla declaró que la vaca continuará y que es legítima a pesar de las posturas contrarias del presidente.

Publicidad

"Totalmente diferente a ese documento burdo que montaron en las redes, que quién sabe quién lo hizo para generar precisamente esto que estamos viviendo hoy: caos. No señor, la cosa no es así, Antioquia es unida y estamos listos para la vaca y vamos a recoger la mayor cantidad posible", mencionó Carrasquilla.

Ante esto el presidente Petro manifestó que su gobierno no está contra Antioquia, porque está “con el arriero agricultor y el industrial y su clase trabajadora que queremos que tenga mejor salario y más estabilidad; queremos que médicas y médicos lleguen a todo su territorio y no mueran niños picados por culebras caminando 8 horas para encontrar un puesto de salud, Busca el agua potable para el Urabá, y que se respeten las tierras de Jericó agrarias y no mineras, busca que los pequeños mineros del nordeste antioqueño tengan los títulos mineros y no las mafias”.

A @petrogustavo le molesta que los antioqueños jamás nos rendimos. Juntos encontramos alternativas para terminar las vías que su gobierno no quiere que continuen y que no quiere concluir para beneficio del país.



Se escuda en una Fake News para seguir atacando a Antioquia, porque… pic.twitter.com/wMOopisD2L — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) March 28, 2024

Publicidad

También al cierre del extenso mensaje el mandatario nacional sostuvo que “no estamos de acuerdo es que se pierdan los recursos públicos, o en la defensa de los carteles de la contratación que hacen las derechas que antes se vestían con svásticas, no estamos de acuerdo con que se paramilitarice el departamento, y no se tome el camino de acabar con convivir y mafias políticas que lo han llenado tanto tiempo de sangre y de víctimas”.