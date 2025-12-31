En vivo
En Antioquia entregaron cerca de $300.000 millones en vehículos y equipamiento a la fuerza pública

En Antioquia entregaron cerca de $300.000 millones en vehículos y equipamiento a la fuerza pública

En los próximos meses se harán más entregas de camionetas, drones, GPS y vehículos marítimos.

