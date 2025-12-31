En Antioquia entregaron cerca de $300.000 millones en vehículos y equipamiento a la fuerza pública

La Gobernación de Antioquia invirtió cerca de 300.000 millones de pesos en vehículos y equipamiento para la Fuerza Pública en el 2025. En los próximos meses se harán más entregas de camionetas, drones, GPS y vehículos marítimos.

Se cumple un año del recaudo de la polémica tasa de seguridad que implantó Andrés Julián Rendón en el departamento de Antioquia y por ello las autoridades han dado un parte de qué se ha hecho con los recursos que superan los 280.000 millones de pesos que fueron destinados a mejorar la operatividad, la tecnología y las condiciones de soldados y policías.

Según el reporte de la Gobernación de Antioquia durante el 2025 se le entregó al Ejército Nacional, la Policía Nacional y a la Armada Nacional: 49 camionetas, 103 motocicletas, un camión, una lancha, 14 motores fuera de borda, 574 cascos balísticos y 706 chalecos antibalas. Además, dotaciones logísticas como morrales de campaña, botas de combate, hamacas, sobrecarpas y botiquines de primeros auxilios.

Rendón fue enfático en asegurar que los recursos se han traducido en la adquisición de vehículos, equipos de protección, tecnología estratégica y adecuaciones de infraestructura, con el propósito de fortalecer la capacidad de reacción de la fuerza pública y mejorar la seguridad en las distintas subregiones.



Por su parte, la Gobernación de Antioquia indicó que en materia de comunicaciones y control territorial, la inversión permitió la compra de radios Harris con accesorios especializados, así como la dotación de elementos para puestos de control, fundamentales para mejorar la coordinación operativa en zonas urbanas y rurales.

Adicionalmente, la Gobernación anunció que en los próximos meses se entregarán camionetas blindadas, drones, sistemas antidrones, equipos GPS, camisetas balísticas y nuevas capacidades fluviales, con especial énfasis en regiones como el Magdalena Medio, Bajo Cauca y Urabá.