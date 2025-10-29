FFMM refuerzan ofensiva en el norte y Bajo Cauca antioqueño: así distribuirán las tropas

Luego de una reunión extraordinaria de seguridad encabezada por el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, en el municipio de Yarumal, Antioquia, las FF. MM. anunciaron el fortalecimiento de su ofensiva contra los grupos armados que operan en el norte y el Bajo Cauca antioqueño.

Más de 200 soldados del Ejército fueron desplegados para reforzar el dispositivo en tierra, mientras que unidades de la Séptima División continúan con labores de desminado militar en zonas rurales donde se registran constantes enfrentamientos y presencia de artefactos explosivos.

Por su parte, la Armada aumentará la presencia de Elementos Operativos Fluviales sobre el río Cauca, una ruta clave para el tráfico ilegal y la movilidad de estructuras criminales. Estas maniobras se suman al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, con el fin de anticipar y neutralizar amenazas en esta región estratégica.

Fuerzas militares de Colombia Foto: Suministrada

La Fuerza Aeroespacial, por su parte, garantizará el transporte, la maniobra, el mando y el control de las tropas desplegadas, así como el apoyo aéreo en operaciones ofensivas.

El almirante Cubides reiteró que no existen ceses al fuego activos y que la misión principal de las Fuerzas Militares es afectar con contundencia a las organizaciones criminales que delinquen en Antioquia, proteger a la población civil y mantener la gobernabilidad en el territorio.

“Seguimos a la ofensiva. Nuestra prioridad es debilitar las finanzas, el control territorial y la capacidad armada de estos grupos, para devolver la tranquilidad a los habitantes del norte y el Bajo Cauca antioqueño”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares.