En megaoperativo destruyeron más de 80 unidades de minería ilegal en Río Quito, Chocó

Las operaciones de la Fuerza Pública para frenar la minería ilegal en el occidente del país continúan dejando resultados. En esta ocasión, un amplio despliegue militar permitió desmantelar un gigantesco complejo de explotación ilícita de oro en el municipio de Río Quito, Chocó.

Se trata de un enclave desmantelado en la vereda San Isidro que, según las autoridades, tenía la capacidad de producir cerca de 67 kilos de oro al mes, un volumen cuyo valor en el mercado ilegal superaría los 32.000 millones de pesos mensuales.

Durante la intervención fueron destruidas 81 unidades utilizadas para la extracción ilícita de minerales, entre ellas 15 dragones brasileros, decenas de motores y motobombas empleadas para remover grandes cantidades de sedimentos en los afluentes del Chocó.

Además, las autoridades incautaron mercurio, equipos de comunicación y documentos que contendrían información relacionada con la operación económica del complejo minero que respondería intereses del Clan del Golfo.



"El Ejército Nacional seguirá reforzando estas tareas para evitar que la explotación ilícita de yacimientos mineros dañen nuestras cuencas, nuestros ríos, y afecte nuestro ecosistema en el departamento del Chocó", sostuvo el general, William Fernando Caicedo Benavidez, comandante Décima Quinta Brigada.

Más allá del golpe económico, estimado en 38.000 millones de pesos por la destrucción de la maquinaria utilizada en la explotación ilícita, las autoridades destacaron el impacto ambiental de la operación.

El uso indiscriminado de maquinaria pesada y sustancias altamente contaminantes, como el mercurio, venía ocasionando graves afectaciones sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas de una de las regiones con mayor riqueza ambiental del país.