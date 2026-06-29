En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En megaoperativo destruyeron más de 80 unidades de minería ilegal en Río Quito, Chocó

En megaoperativo destruyeron más de 80 unidades de minería ilegal en Río Quito, Chocó

La maquinaria que estaría al servicio del Clan del Golfo estaba avaluada en más de $38 mil millones y podía extraer hast 67 kilos de oro al mes.

Minería ilegal en Río Quito, Chocó.jpg
Minería ilegal en Río Quito, Chocó.
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

Las operaciones de la Fuerza Pública para frenar la minería ilegal en el occidente del país continúan dejando resultados. En esta ocasión, un amplio despliegue militar permitió desmantelar un gigantesco complejo de explotación ilícita de oro en el municipio de Río Quito, Chocó.

Se trata de un enclave desmantelado en la vereda San Isidro que, según las autoridades, tenía la capacidad de producir cerca de 67 kilos de oro al mes, un volumen cuyo valor en el mercado ilegal superaría los 32.000 millones de pesos mensuales.

Durante la intervención fueron destruidas 81 unidades utilizadas para la extracción ilícita de minerales, entre ellas 15 dragones brasileros, decenas de motores y motobombas empleadas para remover grandes cantidades de sedimentos en los afluentes del Chocó.

Además, las autoridades incautaron mercurio, equipos de comunicación y documentos que contendrían información relacionada con la operación económica del complejo minero que respondería intereses del Clan del Golfo.

"El Ejército Nacional seguirá reforzando estas tareas para evitar que la explotación ilícita de yacimientos mineros dañen nuestras cuencas, nuestros ríos, y afecte nuestro ecosistema en el departamento del Chocó", sostuvo el general, William Fernando Caicedo Benavidez, comandante Décima Quinta Brigada.

Lea también:

Video captó el momento exacto en que una avioneta chocó contra un rascacielos
Mundo

Video captó el momento exacto en que una avioneta chocó contra un rascacielos

Alejandro Bitucat Manugama, alias 'Alejandro' o 'Cachetón'.
Judicial

Comunidad impidió captura de integrante del ELN que iba en un bus en Chocó: todo quedó en video

Más allá del golpe económico, estimado en 38.000 millones de pesos por la destrucción de la maquinaria utilizada en la explotación ilícita, las autoridades destacaron el impacto ambiental de la operación.

El uso indiscriminado de maquinaria pesada y sustancias altamente contaminantes, como el mercurio, venía ocasionando graves afectaciones sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas de una de las regiones con mayor riqueza ambiental del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chocó

Noticias de hoy

Minería Ilegal

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad