Encontraron en Copacabana el cadáver de ingeniero desaparecido desde el 31 de enero

Encontraron en Copacabana , Antioquia, el cadáver de un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 31 de enero.

Se trata del joven David Lopez, quien el pasado mes de enero fue reportado como desaparecido en El Carmen de Viboral.

Sin embargo su familia, de manera incansable, lo había estado buscando por todas partes llegando, incluso, hasta el Valle de Aburrá , llenando diferentes municipios con los volantes de su imagen y los datos de la familia.

El último rastro que se tenía del joven fue en el municipio de Copacabana y fue precisamente allí donde fue encontrado su cadáver, así lo mencionó la madre de esta persona identificada como Luz Piedad.

“No me han dado mayor información y a mí tampoco me interesa como indagar mucho porque él ya no está. En Copacabana lo estábamos buscando y en Copacabana apareció.”

El cuerpo del joven ingeniero fue encontrado por servidores del CTI de la Fiscalía y actualmente en Medicina Legal, donde establecerán de qué forma murió.