Encuentran a mujer muerta en Bello, Antioquia: estaba desnuda y tenía signos de violencia

Las autoridades en Bello, norte del Valle de Aburrá, dieron con un macabro hallazgo en un inquilinato en el barrio Niquia de esta localidad. En el lugar fue encontrado el cuerpo de una mujer de cerca de 30 años que estaba tirada en el piso con diversas heridas y sin ropa.

La víctima fue identificada como Bibiana María Upegui García y fue hallada por una persona que residía con ella, quien relató que la conoció por redes sociales y que desde hacía un día vivían juntos en el lugar. Asimismo, horas antes, se conoció que la víctima hizo una videollamada en la que le habría manifestado a un amigo que se encontraría con un hombre.

El testigo del homicidio asegura que a las 3:05 a. m. de este 15 de septiembre vio salir al hombre antes mencionado del apartamento y al ingresar, encontró a la mujer ensangrentada y sin signos vitales. Según el reporte conocido, la lesión que causó la muerte de la mujer se realizó con un arma corto punzante a la altura del cuello.

Además, se determinó que Upegui tenía a su alrededor algunos preservativos, lo que dejaría en evidencia que la víctima habría sido abusada sexualmente, por lo que comenzó rápidamente la investigación que determinó un nombre que esta siendo estudiado por las autoridades como confirmó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Habría tenido una conversación con un amigo cercano, indicándole que iba a estar en su residencia con un amigo. Digamos que ya hay un nombre, pues, ya hay una identificación, pues, que hace parte del proceso judicial", confirmó el uniformado.

Finalmente, destacan las autoridades correspondientes que una de las hipótesis que se manejan en el momento sobre el hallazgo es que la mujer pudo ser asesinada por un integrante del grupo delincuencial El Mesa.