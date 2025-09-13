Enviaron a la cárcel a señalado de asesinar a tiros a un paseador de perros en Rionegro

A dos semanas del crimen de Jaime Esteban Rendón, el hombre de 37 años de edad, que se encontraba paseando unos perros cuando fue abaleado por un vecino en el corregimiento de San Antonio de Pereira en Rionegro, las autoridades avanzan en el proceso judicial del señalado responsable.

Luego de algunos días en los que quedó en libertad al no ser capturado en flagrancia, un juez de control de garantías ya dictó medida de aseguramiento contra Jesús Darío Aguirre Bustamante, el adulto mayor de 62 años, quien le habría causado la muerte a Rendón en medio de un aparente acto de intolerancia cuando uno de los perros entró al antejardín de su vivienda en el barrio San Bartolo.

Aguirre fue imputado por los delitos de porte ilegal de armas y homicidio, pero no aceptó los cargos, según Mia Saavedra, una de las abogadas de la familia de la víctima.

"El agresor declaró. Se declaró inocente y manifestó que actuó en legítima defensa. La defensa argumenta e insiste en que su redacción fue proporcional a una supuesta agresión previa. Sin embargo, la fiscalía y la representación de la víctima expusimos y las pruebas nos dicen lo contrario", fueron las palabras de la abogada.

Tras lo ocurrido, el procesado que fue asegurado preventivamente, podría afrontar en caso de ser hallado culpable una pena que podría estar entre los 25 a 45 años de prisión, dependiendo de agravantes como antecedentes, circunstancias de mayor peligrosidad y otros elementos que el juez pueda tener en consideración en el proceso.