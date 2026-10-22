EPM tendrá reunión con el Gobierno por crisis de Afinia que afectará presupuesto de Medellín en 2027

El alcalde Federico Gutiérrez, confirmó la disminución de casi 1,5 de transferencias de EPM al Distrito para 2027,ante las pérdidas en Afinia y el fenómeno de El Niño. Este jueves habrá una reunión en Barranquilla con el Gobierno nacional para buscar una solución con la filial de energía.

Medellín recibiría $1,5 billones en transferencias de EPM en 2027, frente a los $2,8 billones previstos inicialmente, una reducción cercana a la mitad que pone presión sobre la financiación de programas de educación, salud, infraestructura, movilidad e inclusión social.

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Ante la situación dada a conocer por BLU Radio, el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Federico Gutiérrez, responsabilizó a la administración de Daniel Quintero por la situación de Afinia y aseguró que la empresa pierde $1,5 billones anuales por cuenta de este negocio.

“EPM y Medellín están pagando los platos rotos como resultado de la corrupción de los hermanitos Q”, afirmó el mandatario, quien de nuevo calificó la decisión de adquirir Afinia como “la peor decisión que ha tomado EPM en toda su historia”. También aseguró que la Fiscalía adelanta investigaciones y que la actual administración ha entregado pruebas”.



‼️EPM y Medellín están pagando los platos rotos como resultado de la corrupción de los hermanitos Q, y de parte del gobierno anterior de Medellín con Afinia.

La peor decisión que ha tomado EPM en toda su historia.

Y fue tomada justo en el gobierno de los corruptos entre 2020 y… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 22, 2026

Gutiérrez advirtió que la sequía prolongada afecta el negocio de generación de energía, que representa más del 80 % del balance de EPM, y que sus efectos podrían extenderse durante varios meses del próximo año.

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Ante el panorama, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, señaló que la ciudad tendría que recurrir a créditos para responder por las inversiones previstas.

“¿Qué le va a tocar hacer a la alcaldía según lo que vemos en el proyecto de acuerdos?...()...Es que tienen que salir a endeudarse en 1.5 billones de pesos para poder cubrir todos los programas, todos los proyectos y que la ciudad no pare”, dijo el concejal De Bedout.

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Finalmente, el alcalde aseguró que EPM busca soluciones conjuntas con el Gobierno nacional para evitar un mayor deterioro financiero y por eso el gerente de la compañía, John Maya Salazar, se encuentra en Barranquilla en reuniones con el alto Gobierno y entregará detalles de la crisis a los medios de comunicación este viernes.