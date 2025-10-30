“Están acorralados”: alcalde Federico Gutiérrez por exfuncionario que pidió preacuerdo a Fiscalía

Aunque está en manos de un fiscal avalar la solicitud de preacuerdo que envió un exfuncionario del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero para aportar información sobre un caso de presunta corrupción, ya hay voces que celebran este paso que ayudará a esclarecer qué ocurrió en la entidad que recibe recursos en su mayoría de la Alcaldía de Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez manifestó que los involucrados “están acorralados” y es necesario que esta persona cuente toda la verdad, pero también que esté bajo protección para que no sea blanco de amenazas, cómo según el mandatario ya ha pasado con varios testigos.

"Que ya uno de los de la banda sea el que busque un principio de oportunidad ante la Fiscalía y se acerque y diga que quiere contar todo como fue, eso es muy importante, porque ya están acorralados. Yo espero que la Fiscalía que ha venido avanzando en sus investigaciones y hay resultados muy importantes, siga dando esos resultados, ojalá le den ese principio de oportunidad, eso ya es un tema que le corresponde a la Fiscalía, ojalá le den protección", detalló Gutiérrez.

Recordemos que la actual dirección del área metropolitana reportó por lo menos 13 irregularidades en contratos de la administración anterior y que por uno de los casos, entre la entidad y Bomberos de Itagüí, ya hay dos personas con medida de aseguramiento en centro carcelario: la ex supervisora María Yaneth Rúa y el ex comandante de Bomberos Misael Cadavid.



Gutiérrez reiteró que la entidad fue saqueada, así como también ocurrió con otras como el Inder, Metroparques, y que “ninguna logró salvarse”, por ello reiteró la gran cantidad de casos que ya tienen imputados.

"Que cuenten todo, que cuenten cómo se robaron a Medellín, y que los responsables vayan a la cárcel y respondan. No se nos olvide que ya van más de 51 imputados, incluyendo al jefe de la banda", aseguró.

Conocedores del proceso judicial aseguran que una eventual aval de ese preacuerdo sería clave para esclarecer este y otros hechos de posible corrupción que avanzan tanto en la justicia como en entidades de control.