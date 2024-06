Este lunes juez definirá si habrá cárcel para señalado de asesinato de Dr. Velásquez en Envigado

En la mañana de este lunes se reanudará la audiencia de medida de aseguramiento contra Julián Alberto Quintero, principal sospechoso en el caso del asesinato del productor musical Daniel Alejandro, conocido como Dr. VelásquezDr. Velásquez y su novia, en el municipio de Envigado.

Sobre las 9:30 de la mañana de este lunes se espera que se retome la diligencia en la que el juez tercero penal municipal con función de control de garantías de Envigado defina la situación jurídica del principal señalado del doble crimen en la finca en la que vivían las víctimas en esta misma localidad del sur del Valle de Aburrá.

Durante la reciente parte de esta audiencia la Fiscalía intervino, inicialmente, entregando los elementos probatorios por los cuales ha solicitado la medida privativa de la libertad contra Julián Alberto Quintero.

Entre las principales razones está el cambio de versiones que tuvo el procesado, mayordomo de la finca en la que ocurrieron los hechos, pero principalmente la fría confesión que hizo un día después de los hechos, ampliando su versión ante el fiscal.

“Usted desea agregar algo a esta diligencia, después de más o menos una hora y media y contestó, yo era la mano derecha de Daniel Alejandro e, incluso, nos queríamos mucho, abro comillas: Yo fui quien los maté a los dos, cierro comillas”.

Pero, además, defendió el ente acusador que la entrega Quintero no fue tan voluntaria, por lo que podría considerarse un inconveniente su libertad para el desarrollo del proceso judicial.

“No fue tan voluntario, señor juez, para que lo tengamos acá en el tamiz de la necesidad de la media. Si fuera tan voluntaria, porque es del principio de la declaración jurada que este legado le tomó, por qué no adujo de manera inmediata a su responsabilidad, hubiera evitado continuar con todo el protocolo de una declaración jurada”, agregó.

Por su parte, la defensa del indiciado, en cabeza de la abogada Manuela Toro Correa, argumentó que no son válidas la entrevista y la declaración juramentada que no fue firmada por su cliente, además del interrogatorio al indiciado, que en su concepto también tuvo aspectos que no son acordes a la ley. También incluyó en sus argumentos el testimonio de una niñera presente en el lugar de los hechos que dijo haber sido despertada por una linterna y la presencia de un hombre encapuchado, lo que sería prueba de una tercera persona en la escena del crimen.

“La Fiscalía qué dijo en imputación, supuestamente que el móvil era que el señor Daniel Alejandro Velázquez había tratado muy mal a la madre del señor Julián de 78 años de edad”, afirmó.

Se espera que el despacho emita este lunes finalmente una decisión tras escuchar la conclusión de los alegatos de la la parte acusada.