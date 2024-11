Esteban Restrepo, exfuncionario de Quintero, es el nuevo secretario privado de Ecopetrol

Esteban Restrepo quien fuera director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, excandidato a la Gobernación de Antioquia y exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín ahora llega para ser el secretario privado de Ecopetrol, un cargo de relevancia si se tiene en cuenta que trabajará de la mano del presidente Ricardo Roa.

Restrepo cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, está esperando el protocolo oficial para ser anunciado en Ecopetrol y afrontar un difícil reto si se tiene en cuenta que en los últimos días las acciones de la compañía han caído en Wall Street y en la Bolsa de Valores de Colombia.

Bajo este panorama asume su cargo Esteban Restrepo en Ecopetrol, quien recordemos se dio a conocer en el mundo político cuando fue nombrado por Daniel Quintero como su secretario de Gobierno en Medellín , cargo que ocupó por más de dos años antes de lanzar su candidatura a la gobernación de Antioquia.

Durante su campaña para la Gobernación por el movimiento político Independientes, Restrepo estuvo activo en diferentes subregiones del departamento, sin embargo, aquello no le bastó para derrotar a Andrés Julián Rendón. Así pues y tras la derrota en las urnas, el exsecretario de Gobierno de Medellín fue nombrado como director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, cargo del que se desconoce hasta cuándo ejerció.

Por otra parte, la noticia del nombramiento causó polémica en Antioquia en donde se han visto personas en contra de la decisión como el diputado Juan Felipe Vélez quien manifestó en su cuenta de X, "si queda alguna duda de que a Petro no le importa Antioquia, Esteban Restrepo, excandidato a la gobernación de Antioquia y alfil del exalcalde Quintero Calle, nombrado secretario privado del Presidente de Ecopetrol. No le importa Antioquia porque si alguien tiene cuestionamientos es Restrepo; no le importa Antioquia porque, a pesar de las tantas investigaciones, están ubicando a cada una de las personas cercanas a Quintero en altos puestos del Gobierno nacional, como si aquí no hubieran acabado con todo".

Sin embargo, hay quienes celebraron la llegada de Restrepo a Ecopetrol como el representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, quien destacó en su cuenta de X, "una gran noticia, su liderazgo, disciplina, trabajo por el proyecto político y compromiso serán garantía de grandes resultados".

Se espera que en los próximos días se haga su anuncio oficial y se determine la fecha en la que Restrepo llegue para ser la mano derecha de Ricardo Roa en Ecopetrol.