Exigen retiro de peaje en Barbosa con bloqueos en la vía Medellín-costa Caribe y los Santanderes

Ya comenzaron los bloqueos en Barbosa, impidiendo el paso en la vía Medellín - costa Caribe y los Santanderes. Exige la comunidad al Gobierno Nacional el retiro del peaje El Trapiche.

Con vallas, banderas de Colombia y pancartas, este jueves la comunidad de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, protesta porque a la fecha no les han dado una respuesta concreta para el retiro del peaje El Trapiche.

Allí están exigiendo la presencia del ministro de Transporte, William Camargo, porque, luego de un sinnúmero de reuniones, aseguran que no los toman en serio y por eso no permitirán el paso hacía el Bajo Cauca y la vía al cabildo por el sector El Plátano, que impide el tránsito de pasajeros, del transporte de carga, hacía Cartagena y los Santanderes.

La comunidad de Barbosa asegura que es increíble que sean los únicos que deban pagar un peaje en el Valle de Aburrá para llegar a Medellín .

“Decidimos hacer esta manifestación hasta que el ministro venga, porque el 26 como no vino y nos dejó aquí plantados, nos mandó un personal que no tiene autoridad para definir una fecha, qué es lo que le estamos pidiendo, una fecha del retiro del peaje”, aseveró Roger Gómez, de la veeduría No Más Peajes.

Aunque los habitantes de Barbosa solo pagan 3.300 cómo tarifa preferencial, el costo para automóviles, camperos y camionetas es de 16.700. Aseguran que es una deuda de años para las comunidades del norte del Valle de Aburrá.

Rutas alternas

Para los conductores, la opción para ir a la costa Caribe es por el Urabá, pero hay que recordar que hay restricciones en Santa Fe de Antioquia por la caída del puente Paso Real, por lo que hay demoras en el recorrido.

Y para el caso de los Santanderes, la vía Medellín-Bogotá y en Puerto Boyacá, tomar la Ruta del Sol.