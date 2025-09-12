En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Extinguen bienes por $9.000 millones que sostenían a Clan del Golfo en Antioquia: tenían eco-hotel

Extinguen bienes por $9.000 millones que sostenían a Clan del Golfo en Antioquia: tenían eco-hotel

Un eco-hotel, fincas de lujo, apartamentos y vehículos de alta gama fueron ocupados en la operación “Occidente Dorado II”. Los bienes servían para lavar dinero del oro ilícito que financiaba al grupo criminal ‘Los del Cero’.

operación “Occidente Dorado II”
operación “Occidente Dorado II”
Foto: Policía
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 02:44 p. m.

La Policía ejecutó en Antioquia la operación “Occidente Dorado II”, con la que extinguió el dominio de bienes avaluados en más de $9.000 millones de pesos, todos vinculados a la minería ilegal de oro del Clan del Golfo.

El operativo se llevó a cabo en Medellín y en los municipios de Buriticá y Santa Fe de Antioquia, donde fueron ocupados 31 bienes entre los que destacan un eco-hotel en zona turística, fincas de recreo, apartamentos, sociedades comerciales, establecimientos de comercio, un título valor y 15 vehículos de alta gama, entre camionetas, camperos y motocicletas.

operación “Occidente Dorado II”
operación “Occidente Dorado II”
Foto: Policía

De acuerdo con el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, “estos bienes fueron adquiridos con finanzas criminales provenientes de la explotación ilegal de oro. Estas estructuras se valían de socavones y del uso indiscriminado de explosivos para sus actividades ilícitas”.

Las pesquisas revelaron que el Clan del Golfo, a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, cobraba un 10 % de la producción del oro ilegal que extraían estas redes criminales. Ese dinero terminaba fortaleciendo al grupo delincuencial conocido como “Los del Cero”, una de las organizaciones que aporta utilidades directamente a las finanzas de la banda armada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Clan del Golfo

Publicidad

Publicidad

Publicidad