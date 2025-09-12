Extinguen bienes por $9.000 millones que sostenían a Clan del Golfo en Antioquia: tenían eco-hotel

La Policía ejecutó en Antioquia la operación “Occidente Dorado II”, con la que extinguió el dominio de bienes avaluados en más de $9.000 millones de pesos, todos vinculados a la minería ilegal de oro del Clan del Golfo.

El operativo se llevó a cabo en Medellín y en los municipios de Buriticá y Santa Fe de Antioquia, donde fueron ocupados 31 bienes entre los que destacan un eco-hotel en zona turística, fincas de recreo, apartamentos, sociedades comerciales, establecimientos de comercio, un título valor y 15 vehículos de alta gama, entre camionetas, camperos y motocicletas.

operación “Occidente Dorado II” Foto: Policía

De acuerdo con el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, “estos bienes fueron adquiridos con finanzas criminales provenientes de la explotación ilegal de oro. Estas estructuras se valían de socavones y del uso indiscriminado de explosivos para sus actividades ilícitas”.

Las pesquisas revelaron que el Clan del Golfo, a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, cobraba un 10 % de la producción del oro ilegal que extraían estas redes criminales. Ese dinero terminaba fortaleciendo al grupo delincuencial conocido como “Los del Cero”, una de las organizaciones que aporta utilidades directamente a las finanzas de la banda armada.