Familia de Urabá pide claridad sobre el fallecimiento de infante de marina en San Andrés

Familiares del infante de marina bachiller, Jhoan Andrés Murillo Herrera, de 19 años, denuncian irregularidades y falta de respuestas por parte de la Armada Nacional tras el fallecimiento del joven en el Puesto Naval Avanzado No. 24, ubicado en Cayo Serrana, San Andrés.

La Fuerza Naval del Caribe confirmó el hallazgo del cuerpo de Jhoan Andrés Murillo Herrera, de 19 años, quien prestaba su servicio militar en el Batallón de Infantería de Marina No. 11.

Ante el deceso, la familia ha manifestado su inconformidad con el manejo del caso, señalando constantes cambios en las fechas de entrega y contradicciones sobre el traslado de los restos desde el archipiélago hacia Apartadó.

Los familiares del joven han denunciado barreras para acceder al cadáver. Según el testimonio de los allegados, el padre tuvo que insistir ante las autoridades para lograr una identificación visual, la cual se vio dificultada por el supuesto estado de descomposición del cuerpo, según relató en Blu Radio, Kelly Murillo, la madre de Johan.



"El día lunes en la tarde le dijeron a la mamá que no, que lo iban a enterrar porque ya él estaba en descomposición, cuando ya llevaban apenas 3 días desde el día sábado que ya le habían dicho a él que había fallecido. ¿Cómo que al día lunes al día lunes ya él estaba descompuesto?", contó.

Al joven lo recuerdan por querer siempre celebrar su cumpleaños en su tierra, en el Urabá, rodeado de amigos y familiares, Maricruz Herrera, la tía de Johan.

"Aunque hicieron eso de decir que sí lo traíamos, todavía seguimos en espera. Todavía es la fecha y nada que no resuelven absolutamente nada. Ahora que pedí hablar con los compañeros de mi que estuvieron con él, ahora me dan otra una nueva versión diferente, totalmente diferente a como ocurrieron los hechos", afirmó.

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La familia cuestiona las razones por las cuales aún la Armada no ha utilizado el apoyo de la Fuerza Aeroespacial, para agilizar el traslado a Medicina Legal o el retorno a su lugar de origen.

Ante esta situación, la familia exige celeridad y claridad sobre el proceso de traslado y las causas del fallecimiento.