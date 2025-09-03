Federico Gutiérrez cuestiona impuesto a la gasolina: "Las motos se tanquean con aire o qué"

”Es que las motos se tanquean con aire o que”, con esa frase, el alcalde de Medellín criticó la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno nacional, aseguró que un impuesto a la gasolina sí afecta a los sectores con menos recursos del país. El mandatario también rechazó que se quiera incrementar el precio de los eventos culturales

La polémica Reforma Tributaria que presentó el Gobierno nacional recientemente ha sido objeto de críticas por parte de diferentes sectores del país, por ejemplo, por el incremento que podría tener la gasolina. Una de las voces de rechazo llegó desde el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien cuestionó la idea y le pidió al Congreso de la República que no apruebe la reforma.

El mandatario fue enfático en criticar las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en su reciente alocución presidencial aseguró que el aumento en el precio de la gasolina no afectaría a los sectores de menores recursos del país.

Según Federico Gutiérrez incrementar la gasolina sí afecta a los más pobres en Colombia, ya que históricamente el uso de motocicletas es una de las alternativas más económicas para las personas de escaso recursos.

"Va a gravar la gasolina, pero que según él, las personas más humildes y más pobres no utilizan la gasolina, ¿no? ¿Y las motos qué o qué? ¿O es que con qué se mueven? ¿Se tanquean con aire o qué?", dijo el mandatario.

Federico Gutiérrez también criticó que entre la Reforma Tributaria se plantee el incremento al rubro de los eventos culturales, hecho que afectaría significativamente a la economía de Medellín que se ha convertido en un epicentro de grandes eventos, por lo que el incremento pondría en jaque a la industria en todo el país.

Por último, explicó que darle 26 billones de pesos al Gobierno nacional para que termine su periodo no es viable: "Cuando lo que ha habido es corrupción y derroche y burocracia. Esa Reforma Tributaria la tiene que hundir el Congreso. No es beneficiosa para los colombianos. Le entregaría una chequera inmensa al Gobierno nacional solo para que haga campaña”, concluyó.