Federico Gutiérrez cuestionó llegada de exgerente del Hospital General de Medellín a Asmet Salud

La Superintendencia Nacional de Salud designó a Mario Fernando Córdoba Pérez como nuevo interventor de Asmet Salud EPS, entidad que permanece bajo intervención forzosa administrativa, decisión que fue oficializada en las últimas horas, por medio de la resolución firmada por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle.

Según el acto administrativo, la Superintendencia removió a la interventora temporal Jessica Milena Aguirre Santana y designó, mediante un mecanismo excepcional, a Córdoba Pérez como nuevo interventor de la EPS, argumentando que la entidad enfrenta dificultades en la prestación de servicios, problemas financieros y múltiples contingencias judiciales que requieren un liderazgo permanente para conducir el proceso de intervención.

La decisión provocó críticas del alcalde de Medellín y Federico Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales, criticó el paso de Córdoba por el Hospital General de Medellín como gerente, cargo por el que incluso enfrenta procesos judiciales.

"Ese jefe de la banda ya llevó a toda la bandola a trabajar allá. Nombra como interventor de una EPS a uno de los más cuestionados, al exgerente del Hospital General. Está involucrado, investigado por la Personería por una muerte, inclusive de un niño de 18 días de nacido por temas de negligencia médica dentro del hospital y otra cantidad de escándalos. Hay que ver cómo dejaron el Hospital General", afirmó el alcalde.



En la misma línea, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla cuestionó la designación y pidió explicaciones sobre los criterios utilizados para escoger al nuevo interventor. Aseguró que la gestión de Córdoba al frente del Hospital General de Medellín estuvo rodeada de investigaciones y cuestionamientos, y preguntó si el nombramiento respondió a méritos profesionales o a cercanías políticas.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud indicó en el documento que la hoja de vida de Córdoba fue evaluada por la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, instancia que concluyó que cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para ejercer como agente interventor de una EPS.