Fue asesinado en Medellín un policía que se trató de defender de un intento de hurto

Indignación ha causado en Medellín el asesinato de Iván Ferney Tavares Restrepo, de 44 años, un policía que se encontraba descansando cuando delincuentes lo interceptaron para intentar hurtarlo en la zona de Manrique, hecho que provocó un cruce de disparos que dejó gravemente herido al uniformado.

Lo que se ha podido conocer es que Tavares se encontraba en su motocicleta cuando fue rodeado por varios delincuentes que le pretendían quitar sus pertenencias; no obstante, ante la resistencia del policial, se da un intercambio de disparos donde el uniformado quedó herido, fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente fallece por la gravedad de las heridas.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, lamentó los hechos y aseguró que ya hay un hombre que, al parecer, habría participado en el hurto que está bajo la custodia de las autoridades competentes.

🙏🏻 Lamento y rechazo el asesinato de uno de nuestros Policías.

Unos criminales asesinaron al subintendente Iván Ferney Tavares Restrepo de 44 años cuando se movilizaba en el sector de Manrique el Pomar.

Se movilizaba en su motocicleta personal. Unos sujetos lo interceptan para… pic.twitter.com/xtFKuSg2mz — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 14, 2025

"Posteriormente ingresó al mismo centro asistencial una persona de entre 20 y 25 años de edad con heridas por arma de fuego, quien al parecer sería uno de los victimarios y también habría resultado lesionado en estos hechos. Este sujeto se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y será dejado a disposición de las autoridades competentes", indicó el uniformado.



La muerte de Iván Ferney Tavares Restrepo también generó la reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien rechazó el asesinato e indicó que “en este momento se realizan fuertes operativos para dar con el otro responsable. Todos deben caer. Y no solo ellos, toda la estructura criminal a la que pertenecen. Qué dolor y qué indignación”.

De momento, y a la espera de que se realicen las honras fúnebres del subintendente de la Policía Nacional, las autoridades en la capital de Antioquia centran sus esfuerzos en poder identificar y dar con la captura de los hombres que participaron en el intento de hurto, a la vez que se espera legalizar la captura de la persona que ya está bajo custodia en un centro asistencial de la ciudad.