En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fue asesinado en Medellín un policía que se trató de defender de un intento de hurto

Fue asesinado en Medellín un policía que se trató de defender de un intento de hurto

El uniformado intercambió disparos con los delincuentes, quedó herido y murió minutos después en un centro asistencial de Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad