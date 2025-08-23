Publicidad

Antioquia  / Capturan a alias 'Camilo', cabecilla del Clan del Golfo en Risaralda

Capturan a alias ‘Camilo’, cabecilla del Clan del Golfo en Risaralda

En total ocho miembros del Clan del Golfo que operaban en el Eje Cafetero fueron detenidos.

Capturados Clan del Golfo en Risaralda
Capturados Clan del Golfo en Risaralda
Ejercito Nacional de Colombia
Por: Laura Alejandra Moreno
agosto 23, 2025 08:10 a. m.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados ocho presuntos integrantes del grupo criminal Clan del Golfo en el departamento de Risaralda.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Camilo’, señalado como principal cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez, que pretendía expandir su dominio en la región del Eje Cafetero.

De acuerdo con las autoridades, la organización buscaba fortalecer su presencia en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Dosquebradas, mediante una estrategia de violencia sistemática que incluía homicidios selectivos, extorsiones e intimidaciones contra la población civil y el comercio local.

La captura de los ocho integrantes representa el golpe más contundente contra el Clan del Golfo en esta zona del país en los últimos años, de acuerdo con el anuncio del Ejército Nacional.

La investigación permitió vincular a los capturados con al menos 11 homicidios y 3 tentativas de asesinato, hechos que generaban zozobra en la comunidad. Además, durante los allanamientos se incautaron armas de fuego, munición, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y diverso material de guerra con el que pretendían fortalecer sus economías ilícitas.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó a través de su cuenta de X que, entre los capturados, están, además de alias ‘Camilo’, alias ‘Mamita’, ‘Menta’, ‘Pájaro’, ‘Pepón’, ‘La Diabla’ y ‘Angy’, y que ‘Felipe Úsuga’ fue detenido en flagrancia.

La Fiscalía General de la Nación informó que los capturados serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas y uso de prendas e insignias de las Fuerzas Armadas.

Atuendo Clan del Golfo
Atuendo Clan del Golfo
Fiscalía General de la Nación

