Capturan a alias ‘Camilo’, cabecilla del Clan del Golfo en Risaralda

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados ocho presuntos integrantes del grupo criminal Clan del Golfo en el departamento de Risaralda.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Camilo’, señalado como principal cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez, que pretendía expandir su dominio en la región del Eje Cafetero.

De acuerdo con las autoridades, la organización buscaba fortalecer su presencia en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Dosquebradas, mediante una estrategia de violencia sistemática que incluía homicidios selectivos, extorsiones e intimidaciones contra la población civil y el comercio local.

La captura de los ocho integrantes representa el golpe más contundente contra el Clan del Golfo en esta zona del país en los últimos años, de acuerdo con el anuncio del Ejército Nacional.

🔴🕔📢 #LaPrimeraDelDía | Tropas de la #OctavaBrigada de @Ejercito_Div5, con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol lograron la captura de ocho presuntos integrantes del grupo terrorista Clan del Golfo en #Risaralda, entre ellos alias Camilo, principal cabecilla de la subestructura… pic.twitter.com/RZCSRzKuft — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 23, 2025

La investigación permitió vincular a los capturados con al menos 11 homicidios y 3 tentativas de asesinato, hechos que generaban zozobra en la comunidad. Además, durante los allanamientos se incautaron armas de fuego, munición, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y diverso material de guerra con el que pretendían fortalecer sus economías ilícitas.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó a través de su cuenta de X que, entre los capturados, están, además de alias ‘Camilo’, alias ‘Mamita’, ‘Menta’, ‘Pájaro’, ‘Pepón’, ‘La Diabla’ y ‘Angy’, y que ‘Felipe Úsuga’ fue detenido en flagrancia.

La Fiscalía General de la Nación informó que los capturados serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas y uso de prendas e insignias de las Fuerzas Armadas.

Atuendo Clan del Golfo Fiscalía General de la Nación