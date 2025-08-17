Fuertes lluvias siguen azotando al municipio de El Bagre: hay 500 familias más afectadas

Tras un aguacero que se prolongó durante las últimas horas, de nuevo las autoridades de gestión del riesgo en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, están atendiendo una nueva emergencia que afecta cinco sectores y cerca de 1.500 personas, lo que se suma a la situación similar registrada hace una semana.

El alcalde de esta localidad, Marco Fidel Trespalacios, mostró su preocupación porque el invierno impacta en la economía del territorio de manera directa, debido a que hay cultivos se ven comprometidos.

"Los sectores son barrio Bijao, barrio Casa Roja, barrio Laureles, barrio Playa Rica. O sea, lo que es el centro de nuestro municipio. Aproximadamente familias afectadas, unas 500 familias", apuntó el mandatario.

Para que las inundaciones no sigan siendo recurrentes, la Gobernación de Antioquia anunció tras la primera emergencia inversiones por 70.000 millones de pesos para obras que mitiguen el riesgo en la zona, además de la llegada de ayudas humanitarias. En ese momento, las lluvias dejaron cerca de 3.000 personas afectadas en 15 barrios.



Obras de intervención

El ente departamental indicó en su momento que desde el Dagran apoyarán la atención de la emergencia con maquinaria amarilla, la entrega de 700 kits de ayudas humanitarias, transferencia de recursos y actualización de estudios y diseños que en 2023 adelantó la Universidad Nacional para este municipio.

Según indicó el ente departamental, previo a las inundaciones de los últimos días el Dagran adelantaba trabajos de maquinaria amarilla en este municipio para la reconstrucción de un jarillón en la margen derecha del río Nechí, con el que se mitiga el riesgo por inundación en 10 veredas donde habitan cerca de 14.000 personas. También se recuperó la capacidad hidráulica en el caño Portugal.