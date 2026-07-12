Gobernación de Antioquia plantea convertir acreedores en accionistas por crisis de Savia Salud

Autoridades en Antioquia siguen planteando salidas para lograr superar la crisis financiera de Savia Salud tras la suspensión de la intervención a la EPS por parte del Gobierno nacional y el retorno a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama como principales accionistas.

Además de una capitalización para hacer frente a unos 3 billones de pesos en deudas y patrimonio negativo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo que algunas de las iniciativas planteadas por los propietarios de la EPS está en la posibilidad que sus acreedores se conviertan en accionistas.

"¿Qué estamos planteando allí? Que dentro del plan de salvamento que ellos definan que va a implicar erogaciones, tengan en cuenta Savia Salud. Una forma es que nos permitan para que nosotros podamos, de pronto, convertir a los principales acreedores de Savia en socios de Savia", indicó el mandatario.

La mejoría del panorama financiero de la entidad es uno de los asuntos más urgentes para la nueva administración, pues está en riesgo la licencia de funcionamiento de la EPS que atienden a cerca de 1.6 millones de usuarios.



En caso de levantarse totalmente la intervención del Gobierno nacional que se encuentra suspendida, Savia Salud deberá renovar la licencia. Sin embargo, los bajos indicadores de gestión que posee en este momento impedirían la expedición de ese requisito.

La entidad ha sido catalogada por la Superintendencia de Salud con riesgo medio-alto por aspectos como la deficiente gestión de la atención, el alto volumen de quejas de los usuarios, dificultades financieras y problemas en oportunidad y acceso a los servicios.